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21.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Instargam пошёл на оскорбление граждан России


Роскомнадзор потребовал от Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России.

Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты Государственного гимна Российской Федерации.

Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», – говорится в сообщении.

В письме ведомства отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима.

«Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ», – говорится в сообщении.

В марте «Роскомнадзор» замедлял работу «Твиттера» за отказ удалить запрещенный контент. Мера принесла результат: соцсеть удалила 1.9 тысяч материалов с запрещенным контентом из 3.1 тысяч.


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