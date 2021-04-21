Instargam пошёл на оскорбление граждан России

21.04.2021, Москва, Елена Острякова

Роскомнадзор потребовал от Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России.

Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты Государственного гимна Российской Федерации.

Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», – говорится в сообщении.

В письме ведомства отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима.

«Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ», – говорится в сообщении.

В марте «Роскомнадзор» замедлял работу «Твиттера» за отказ удалить запрещенный контент. Мера принесла результат: соцсеть удалила 1.9 тысяч материалов с запрещенным контентом из 3.1 тысяч.