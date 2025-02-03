Инстинкт «российской угрозы» объединит Британию и ЕС в военный союз! – Рютте и Стармер

Константин Серпилин.  
03.02.2025 23:25
  (Мск) , Брюссель
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европа в рамках НАТО должна взять на себя больше ответственности и «быстро» увеличить расходы на оборону.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Страмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа в рамках НАТО должна взять на себя больше ответственности и «быстро» увеличить расходы...

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«Мир становится всё более опасным, мы должны быть лучше подготовлены к угрозам. Российские кампании по дестабилизации в странах-союзниках набирают обороты. Они нацелены на цифровую инфраструктуру, на британских чиновников и даже на вашу национальную систему здравоохранения.

В прошлом месяце вы снова обнаружили российский разведывательный корабль в британских водах. Чтобы раз и навсегда остановить эти атаки, мы должны усилиться, чтобы наше сдерживание не оставляло сомнений, вкладывая больше средств в оборону.

Другими словами, чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше. Великобритания понимает это инстинктивно, вы уже давно достигли 2% и планируете дальнейшее увеличение инвестиций в оборону. В таком опасном мире 2% недостаточно для безопасности, нам нужно значительно больше, нам также нужно пополнить запасы – и быстро!», – вещал Рютте.

Кир Страмер, комментируя слова Рютте, посетовал – «что всего несколько лет назад вызвало бы возмущение, сейчас стало почти обыденным», Он похвастался, что планирует увеличить расходы на оборону с 2,3 до 2,5% ВВП. Также британец призвал Европу взять на себя больше ответственности.

«Это то, что я буду обсуждать сегодня вечером на заседании Совета ЕС. Мы хотим заключить амбициозное соглашение о безопасности между Великобританией и ЕС, чтобы укрепить НАТО, включая военные технологии, чтобы улучшить мобильность войск по всей Европе, защитить нашу критически важную инфраструктуру», – обещал Страмер.

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