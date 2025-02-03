Инстинкт «российской угрозы» объединит Британию и ЕС в военный союз! – Рютте и Стармер

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Европа в рамках НАТО должна взять на себя больше ответственности и «быстро» увеличить расходы на оборону.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Страмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир становится всё более опасным, мы должны быть лучше подготовлены к угрозам. Российские кампании по дестабилизации в странах-союзниках набирают обороты. Они нацелены на цифровую инфраструктуру, на британских чиновников и даже на вашу национальную систему здравоохранения. В прошлом месяце вы снова обнаружили российский разведывательный корабль в британских водах. Чтобы раз и навсегда остановить эти атаки, мы должны усилиться, чтобы наше сдерживание не оставляло сомнений, вкладывая больше средств в оборону. Другими словами, чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше. Великобритания понимает это инстинктивно, вы уже давно достигли 2% и планируете дальнейшее увеличение инвестиций в оборону. В таком опасном мире 2% недостаточно для безопасности, нам нужно значительно больше, нам также нужно пополнить запасы – и быстро!», – вещал Рютте.

Кир Страмер, комментируя слова Рютте, посетовал – «что всего несколько лет назад вызвало бы возмущение, сейчас стало почти обыденным», Он похвастался, что планирует увеличить расходы на оборону с 2,3 до 2,5% ВВП. Также британец призвал Европу взять на себя больше ответственности.