Институт демографии: 2023-й станет для Украины годом «катастрофического падения рождаемости»

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Население Украины стремительно сокращается: демографические показатели ухудшаются из-за чрезмерной смертности, крайне низкой рождаемости и миграции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на презентации в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.

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«Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», – сказала Либанова.

Кроме того, на удручающие демографические показатели повлияет крайне низкий уровень рождаемости на Украине.

«Мы еще в полной мере этого не чувствуем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя», – добавила она.

Демограф обратила внимание на печальную статистику деторождения в стране.

«Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, надо, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 – 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году – еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8», – надеется директор Института.

По ее словам, повлияет на демографические показатели и количество бежавших от войны за границу украинцев.

«Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, чем дольше продлится горячая фаза войны, тем сильнее будет разрушена наша инфраструктура – как производственная, так и социальная, прежде всего жилищная. Если у людей разрушено жилье, если у них нет работы, им не будет куда и для чего возвращаться», – предупредила Либанова.