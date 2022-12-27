Институт демографии: 2023-й станет для Украины годом «катастрофического падения рождаемости»

27.12.2022  08:56 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 276
 
Демография, Дзен, Общество, Украина


Население Украины стремительно сокращается: демографические показатели ухудшаются из-за чрезмерной смертности, крайне низкой рождаемости и миграции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на презентации в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.

Население Украины стремительно сокращается: демографические показатели ухудшаются из-за чрезмерной смертности, крайне низкой рождаемости и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», – сказала Либанова.

Кроме того, на удручающие демографические показатели повлияет крайне низкий уровень рождаемости на Украине.

«Мы еще в полной мере этого не чувствуем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя», – добавила она.

Демограф обратила внимание на печальную статистику деторождения в стране.

«Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, надо, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 – 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году – еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8», – надеется директор Института.

По ее словам, повлияет на демографические показатели и количество бежавших от войны за границу украинцев.

«Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, чем дольше продлится горячая фаза войны, тем сильнее будет разрушена наша инфраструктура – как производственная, так и социальная, прежде всего жилищная. Если у людей разрушено жилье, если у них нет работы, им не будет куда и для чего возвращаться», – предупредила Либанова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть