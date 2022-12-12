Институт демографии НАН Украины признал, что Украина будет безлюдной

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Значительная часть бежавших от войны за границу граждан Украины уже не вернется в родную страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

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«Больше всего людей выезжало из Украины с 24 февраля по 9 марта — по 100−110 тыс. человек ежесуточно. Из выехавших 90% это горожане, 70% с высшим образованием, большинство — харьковчанки и киевлянки. Это женщины, имеющие более-менее конкурентную профессию или способные овладеть новой, они легко могут выучить язык и самое главное — верят в свои силы», – сказала Либанова в интервью, опубликованном на сайте антироссийского пропагандистского журнала «Новое время».

Она уточнила, что речь идет о молодых женщинах активного репродуктивного и трудоактивного возраста, которые не работают сегодня на Украине и не рожают здесь детей, а потому «чисто количественный эффект отрицательный».

Она поставила под сомнение цифры как европейских, так и украинских социологов, согласно которым 80−90% беженцев готовы вернуться домой.

«Я не очень верю в эту цифру, потому что есть патриотизм, есть мода на возвращение, есть неудобство признаться себе и окружающим в желании остаться. В целом, исходя из опыта военной миграции других стран, считается, что обычно возвращается треть уехавших. Но в это я тоже не верю, думаю вернется больше. Это главным образом будет зависеть от времени, которое женщины пробудут за границей, потому что каждый новый месяц пребывания там углубляет адаптацию — знание языка улучшается, дети идут в школы и университеты, мамы идут на работу», – предупредила социолог.

Если летом она прогнозировала, что население Украины уменьшится на пять миллионов человек, то теперь признает, что «сейчас эта цифра может быть больше».

«Но важно отметить, что это не связано только с войной. Депопуляция неизбежна при любом сценарии, война только ее усилила как дополнительный фактор к естественному процессу, на который мы рассчитывали. И речь здесь даже не о яме в поколении. У нас не рождается должное количество детей с 60-х годов прошлого столетия. Каждое следующее поколение хоть немного, но всегда меньше предыдущего. А теперь из-за войны у нас много детей, которые должны были бы, но так и не появились на свет», – резюмировала Либанова.