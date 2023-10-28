Институт Маккейна: Ради мира Украине придется уступить, заплатив неприятную цену

Украина должна пойти на уступки России, чтобы получить членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Института Джона Маккейна Эвелин Фаркас, бывший замминистра обороны США,

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«Мы все понимаем что ситуация непростая, и здесь в США у Украины много друзей, и мы все боремся за победу Украины, за каждый клочок ее территории, оккупированный Россией, это то, что я тоже делаю. Мы также понимаем, что народ Украины хочет скорейшего завершения этой войны победой. Но я думаю, что ваше правительство должно продолжать настаивать на статье 5 и вступлении в НАТО, потому что если у вас есть статья 5, вы можете заключить соглашение. Да, оно будет включать в себя предоставление России чего-то, по крайней мере, знаете, временно, но вам придется предоставить России что-то, однако вы получите самый большой приз, которым является статья 5 и прекращение войны», – сказала Фаркас в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом она оговорилась, в США такого развития не хотят.

«Итак, это не то, чего я хочу или наше нынешнее правительство. Правительство США не собирается говорить вашему президенту, чтобы он пошел на эту сделку, но может дойти до того, что ему придется пойти на эту сделку, потому что в Украине закончатся солдаты, мы видим, как сложно развиваются события. В любом случае должно быть очень четко понятно, что единственный способ закончить войну, с украинской точки зрения, — это присоединение к НАТО, вместе с 5-й статьей. Это то, что не позволит произойти чему-то подобному снова. Другие страны теряли территории из-за жестоких диктаторов. Польша, Германия, Венгрия, вам это известно. Поэтому, это может быть ценой мира. Неприятной, не той, к которой вы сейчас готовы, но ценой», – резюмировал директор Института Маккейна.