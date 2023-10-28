Институт Маккейна: Ради мира Украине придется уступить, заплатив неприятную цену

Игорь Шкапа.  
28.10.2023 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 982
 
Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Украина должна пойти на уступки России, чтобы получить членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Института Джона Маккейна Эвелин Фаркас, бывший замминистра обороны США,

Украина должна пойти на уступки России, чтобы получить членство в Североатлантическом альянсе. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы все понимаем что ситуация непростая, и здесь в США у Украины много друзей, и мы все боремся за победу Украины, за каждый клочок ее территории, оккупированный Россией, это то, что я тоже делаю. Мы также понимаем, что народ Украины хочет скорейшего завершения этой войны победой.

Но я думаю, что ваше правительство должно продолжать настаивать на статье 5 и вступлении в НАТО, потому что если у вас есть статья 5, вы можете заключить соглашение. Да, оно будет включать в себя предоставление России чего-то, по крайней мере, знаете, временно, но вам придется предоставить России что-то, однако вы получите самый большой приз, которым является статья 5 и прекращение войны», – сказала Фаркас в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом она оговорилась, в США такого развития не хотят.

«Итак, это не то, чего я хочу или наше нынешнее правительство. Правительство США не собирается говорить вашему президенту, чтобы он пошел на эту сделку, но может дойти до того, что ему придется пойти на эту сделку, потому что в Украине закончатся солдаты, мы видим, как сложно развиваются события.

В любом случае должно быть очень четко понятно, что единственный способ закончить войну, с украинской точки зрения, — это присоединение к НАТО, вместе с 5-й статьей. Это то, что не позволит произойти чему-то подобному снова. Другие страны теряли территории из-за жестоких диктаторов. Польша, Германия, Венгрия, вам это известно. Поэтому, это может быть ценой мира. Неприятной, не той, к которой вы сейчас готовы, но ценой», – резюмировал директор Института Маккейна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть