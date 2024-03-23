Институт Маккейна: США не против, если Украина откажется от части своей территории

Война на Украине пока не находится на том этапе, когда можно вести речь об отказе Киева от своих территорий. Но эта ситуация может измениться в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила исполнительный директор Института Маккейна, бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас, отвечая на вопрос, есть ли в Вашингтоне определенное прагматическое видение окончания войны, которое бы устроило американцев.

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«Я думаю, что есть. Я имею в виду, что если бы украинское правительство было готово согласиться и отказаться от части территории, то Соединенные Штаты были бы не против. Но это должно быть именно решением Украины, и США точно не будут его вам диктовать. Если Украина скажет, что хочет бороться за каждый клочок территории, мы это поддержим. И, возможно, со временем мы будем более активно или публично склонять Украину, чтобы она попыталась заключить мир и отказаться от некоторых территорий. Но я не думаю, что мы сейчас на этом этапе», – сказала Фракас в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом издание опасается, что такой подход будет выглядеть как «сознательный намек Путину на то, что он может забрать больше».

«Да, в этом и дело. Пока в Кремле Владимир Путин, мы, конечно, не собираемся публично сигнализировать Украине, чтобы она заключила какое-то соглашение. Сейчас, в частном порядке, возможно, но опять же, мы понимаем, что тогда максимум на что Украина согласилась, было бы прекращение огня. При тех условиях, если Украина на это ясно согласится, что это реалистично и все бы понимали, что Путин войну разморозит в любом случае, в будущем. Но возможно это открыло бы Украине возможности частичного вступления в НАТО, где статья 5 применяется только к территориям, подконтрольным Украине. На оккупированные земли Украины статья не распространяются. Мы помним разделение Берлина во время Холодной войны, как пример», – объясняет американка.

Она признает, что Украина на такой вариант не согласится.

«Это наименее желательный сценарий. Это сценарий, если честно, когда Украина настолько устанет, что не будет иметь возможности продолжать борьбу, что возможно, но это точно не сценарий на сейчас», – резюмировала Фракас