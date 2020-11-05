Институт нацпамяти Украины: Когда-то бывали мы Нью-Васюками!

06.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

Помните эпизод великой книги «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, рассказывающий о проведении эпохальной партии «Междупланетного шахматного конгресса», организованной «гроссмейстером» Остапом Бендером с целью отжать у наивных членов шахматного клуба города Васюки тридцать рублей на сиюминутные расходы?

Ну так знайте, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) в рамках программы «деколонизации», начатой в конце мая 2018 года, использует методы Великого Махинатора, расписывая «настоящую историю Новороссии», навеянную вдыханием паров ацетона, группой «украинских вчэных».

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С той лишь разницей, что УИНП, в отличие от концессии О. Бендера и И.П. Воробьянинова, не находится в стеснённых обстоятельствах, действует абсолютно легально и оболванивает простецов, вешая им лапшу на уши, не про «галактическое будущее Украины», а про «титанические достижения прошлого».

В общем, от оплёвывания и шельмования советского периода, казённые фальсификаторы перешли к обливанию помоями имперского прошлого Украины, создав серию абсолютно дебильных мультиков про Новороссию, Одессу, Днепропетровск и Мариуполь под названием «Юг без мифов».

Общий посыл.

Когда-то на этих территориях цвела барвинками, колосилась салом и истекала горилкой богатая земля с высокоразвитыми городами и зажиточными сёлами, где в мире, гармонии и вечном засосе слились украинцы, казаки-запорожцы, крымские татары и даже турки-османы.

Пэрша аграрна сверхдэржава.

В этой золотой стране никто ни с кем не ссорился, не воевал и не брал пленников. Все ходили в гости к друг дружке, пили горилку (или что там их бог позволял), кушали шашлык и парились в турецких банях под сладкие переливы бандур и искусительные танцы зюлеек. Христианские храмы мирно уживались рядом с мусульманскими мечетями и повсюду ощущалось благорастворение в воздусях и благоволение в человецех.

В города-порты степной Украины заходили океанские корабли с купчишками из Средиземноморья за богатыми товарами. Заморские купчишки завидовали местным, ибо таких ништяков в их краях сроду не водилось.

У Великих Городов Степной Украины даже имелись названия: Усивка, Новосёловка, Ак-Мечеть, Ак-Яр и другие, почти забытые, имена.

Но однажды клятые москали налились болотной завистью к своим богатым и успешным соседям. Москальские цари и особенно, царицы, затеяли план покорения Золотой Украинской Державы. Они засылали в их города шпионов, а улучив момент, послали корабли с москальскими пиратами, захватив власть и поработив почивавшие на расслабоне свободные народы.

Пиратская царица Екатерина Великая рассадила повсюду мордатых наместников, принявшихся прибирать к рукам украинские ништяки, переписывать украино-татарское население в русских и торговать бывшими свободными людьми на невольничьих рынках.

Оккупанты, колонизаторы и прочие понаехи.

Насильственная русификация.

А там, где раньше высились беломраморные турецкие бани, хранили и приумножали мудрость древние украинские университеты и пронзали небо татарские минареты, быстренько выросли луковки церквей московских царей, возникли приморские набережные с монументами царских вельмож, переделанные из бань и университетов.

А, чтобы бывший свободный народ поскорее забыл своё золотое прошлое, пираты и колонизаторы переименовали города: Хаджибей – в Одессу, Кропивныцький – в Елисаветград, Днипро – в Екатеринослав, Усивку – в Александрию, Новоселицу – в Лисичанск, а Ак-Мечеть и Ак-Яр оккупанты с особым цинизмом переименовали в Симферополь и Севастополь, расселив повсюду рядовых колонизаторов – угрюмых бородатых крестьян с берегов Лысьвы и отставных солдатиков из Сызрани.

Было до колонизации…

Стало после

Так закончилась история рая на земле по версии УИНП.

Для привлечения внимания молодёжи в роликах звучит хип-хоп, а запорожцы, кырымлы и турчины в повседневном обиходе вовсю пользуются QR-кодами, купчины запрашивают услуги охраны и карты территории онлайн, а казачьи старшины занимаются самопиаром с билбордов, что, в сочетании с псевдоисторическим сюжетным бредом, создаёт атмосферу искромётного идиотизма.

Когда украинец был володарь.

Характерно, что УИНП в аннотациях к своим анимационным поделкам сообщает, будто бы содержащаяся в них информация «до сих пор была неизвестными или малоисследованными фактами из истории степной Украины», однако ссылками и документами сопроводить свои «открытия» не удосужился.

Ответ колонизаторам – украинское «ТЮ»

Примечательно, что сценаристы УИНП припасли смачный плевок для русских летописцев: мол, это они были главными «фальсификаторами» истории степной Украины. Но тогда возникает вопрос: а где в это время были правдивые украинские летописцы? Куда делись их архивы? В новгородских раскопках археологи до сих пор находят берестяные древнерусские летописи, грамоты и даже просто бытовые заметки. Неужели весь архивный пласт степной Украины был пущен на самокрутки и просто «до ветру» «колонизаторами»?

Ничто не исчезает бесследно: часть документов непременно должна была осесть в архивах заморских купчин, как деловая отчётность, а их нет. И что, прикажете применить принцип «беспроволочного телеграфа неандертальцев» к архиву степной Украины, чтобы натянуть очередную сову на глобус?

Впрочем, исследователи и просто любители истории давно вежливо просят свидомых деятелей подтвердить факты существования «незалежной Украины» до 1917 года фактическими материалами: монетами, картами, документами, получая в ответ разрисованные новоделы из школьных контурных карт, в лучшем случае. Обычная реакция – площадная брань и злобное шипение.

Материальное наследие «древней украинской цивилизации» – это, пожалуй, ахиллесова пята украинских исторических фальсификаторов и их упоротого фан-клуба.

К примеру, развитие Новороссии при Екатерине Великой, Потёмкине и Голицыне подтверждается заново построенными городами, портами, мануфактурами, промышленными предприятиями, библиотеками, больницами и университетами. При желании, можно отыскать даже фарфоровые изделия мастеров Юга России, куда по инициативе Светлейшего была перенесена часть казённого производства из Санкт-Петербурга. В степной Украине фарфор не производили, а если производили, то где он?

Основатель Новороссии князь Потёмкин – Таврический.

Можно также найти массу хвалебных отзывов иностранцев, посетивших Новороссию и узревших воочию её бурное развитие.

Именно в результате российской «колонизации» началось активное земледелие. В обзоре состояния Азовской губернии в 1782 году отмечалось начало работ на «обширном пространстве плодовитых и тучных земель, которые прежде бывшими запорожцами оставлены были в небрежении». Выделялись земли и казённые деньги для создания мануфактур, особо поощрялось создание предприятий, выпускавших продукцию, востребованную армией и флотом: суконных, кожевенных, сафьяновых, свечных, канатных, шёлковых, красильных и других.

Но вот если копнуть историю территории будущей Новороссии вглубь на полный штык, то перед нами предстаёт совершенно другая картина. Как на Руси, вплоть до освоения Северного Причерноморья, называли то, что в Киеве сегодня величают «степной Украиной»? Правильно, Диким полем.

Многолетний генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Вороцов.

Никаких там зажиточных сёл, а тем более, процветающих городов не было и в помине, поскольку русские земли с юга постоянно беспокоили набеги крымских татар, ногайцев и прочих степняков, в связи с чем русским царям приходилось организовать в тех краях засечную черту.

Небольшие русские крепости южной засечной черты впоследствии стали центрами, вокруг которых строились русские города – Харьков, Елисаветград, Славянск (Кременчуг), Овидиополь и ещё 40 других городов, а Мариуполь в Азовской губернии вырос в город из специально созданных российскими правителями поселений армянских и греческих христиан Крыма, притесняемых татарами, к которым постепенно присоединялись русские и малороссийские крестьяне.

По мнению канализаторов из отстойника им. Вятровича, город Хаджибей представлял собой в средние века процветающий торговый украино-татаро-турецкий порт, куда клятые москали пришли на готовенькое, воткнули в центре памятник царскому вельможе де Рибасу, снесли все признаки «исконных хозяев» и назвали полученное Одессой.

Хотя в архивах сохранились документы, что Хаджибей имел краткий период процветания при подольском магнате Бучацком, торгуя хлебом и солью, длившемся около 30 лет – с 1442-го по 1473 год. А затем, Хаджибей, как и другие поселения Северного Причерноморья, пришли в упадок по причине их опустошения османским нашествием Мехмета II.

И далее, в европейских картах и лоциях, побережье между устьями Днестра и Днепра отмечено без каких-либо портов и поселений, а в 1709 году (когда, по версии УИНП, города и веси степной Украины давно уже жили в золотом веке), летописец битого под Полтавой шведского короля Карла XII Густав Адлерфельд дал прекрасному Хаджибею убийственную характеристику «презренная татарская деревушка у Куяльницкой Пересыпи».

Понятное дело, что куда приятнее выдумать историю и жить с мыслью, что на месте Дикого поля когда-то существовала высокоразвитая цивилизация атлантов, канувшая без следа, чем читать обидные характеристики от шведских союзников. Другое дело, что с подобными «манечками» давно и тесно знакома практическая психиатрия, но беда в том, что палата буйнопомешанных в последние годы определяет политику и пропаганду Украины, направленные на клонирование манкуртов.

Собственно, если почитать отзывы под роликами «Юг без мифов», то заметно, что основная масса комментаторов является потребителем подобной псевдоквазии, которым никакие доказательства не нужны, и они вполне довольствуются словесными «я вас уверяю» и мультяшками, тешащими их комплексы «меншовартости».

Атлас Российской империи. 1800 год. Лист 38. Новороссийская губерния из 12 уездов.

К счастью, количество просмотров анимационных побасенок УИНП невелико, а лайкнувших – и того меньше.

Всё это было бы смешно, если бы не было так печально. Работающая под чутким контролем Сороса и укронацистов Зе-команда оставила на вооружении методы «папэрэдныка», продолжая затаскивать Украину назад, в Дикое поле, тщательно выкорчёвывая общую с Россией историю, чтобы оставить чёрную дыру в памяти поколений.