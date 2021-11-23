Институт США и Канады: Москва и Пекин идут к полноценному военному союзу

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РФ и КНР демонстрируют готовность к совместным действиям «против великой враждебной державы или коалиции».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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Соответствующее мнение прозвучало в связи с вызвавшим нервную реакцию союзников США на Дальнем Востоке недавним пролетом стратегической авиации России и дальней авиации КНР над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Примечательно, что это было уже третье за два года такого рода совместное воздушное патрулирование.

«От предыдущего формата ни к чему не обязывающего «стратегического партнерства» Россия и Китай под давлением Запада движутся к новому этапу сотрудничества — фактическому военному союзу, который, впрочем, пока не получил международно-правового оформления», — считает Батюк.

По его словам, эволюцию военного сотрудничества Москвы и Пекина предопределили два ключевых фактора — целенаправленные усилия по приближению инфраструктуры НАТО к западной границе России и выстраивание антикитайского «санитарного кордона» на южных и восточных рубежах КНР.

«Только на протяжении нынешнего года США и их союзники резко интенсифицировали военные маневры и военное присутствие в Черном и Балтийском морях, приступили к созданию инфраструктуры по размещению ракет средней дальности наземного базирования в Европе, сформировали антикитайский военно-политический альянс AUKUS», – напомнил эксперт.

«Неудивительно, что совместные российско-китайские учения вышли на качественно более высокий уровень. Если раньше в ходе мероприятий такого рода всячески подчеркивался их «антитеррористический» или «антипиратский» характер, то теперь ставится уже другая, более сложная задача», – подчеркнул политолог.

Батюк также добавил, что «Москва и Пекин демонстрируют готовность к совместным действиям против великой враждебной державы или коалиции враждебных держав».