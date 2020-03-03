«Институт злопамяти» героизирует самые позорные страницы Украины на деньги Зе-электората

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский институт национальной памяти финансируется в разы больше, чем пятнадцать институтов Академии наук Украины вместе взятые.

Об этом в эфире You-Tube-канала «Эхо Киева» рассказал украинский историк, академик Национальной Академии наук Пётр Петрович Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот институт национальной памяти, я его уже давно обозвал «институт национальной злопамяти»… Ведь этот институт аккумулирует всё худшее, что было в нашей истории.

Много героического было, много подвигов – это их не интересует. Вот, Переяславская рада их не интересует, а Конотопская битва, где с татарами мы немножко потрепали российское войско – вот это да.

Их не интересует героика крупных событий, а Круты, куда послали гимназистов и студентов защищать УНР, в то время, как в Киеве были полки, они там пьянствовали и гуляли – это да. Это позор – Круты, а не национальное достоинство наше, но никто не хочет анализировать», – сетует историк.

«У нас в академии наук, в секции общественных наук, есть институтов пятнадцать. Но один институт Вятровича имеет финансирование в несколько раз больше, чем все наши пятнадцать институтов!

Хотя у нас работают квалифицированные академические кадры, классические исследователи, а там – псевдонаука, и она финансируется очень хорошо. Подмена ценностей, подмена понятий, подмена всего. Мне кажется, что это добром не кончится», – предрекает Толочко.