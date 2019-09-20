«Институту Вятровича» быть – пока жива самостийная Украина

20.09.2019, Киев, Сергей Устинов

На Украине уволили Владимира Вятровича – ушедший на дембель чиновник был той публичной фигурой, с которой в массовом сознании ассоциировалась вся гуманитарная политика предшествуюших пяти лет. Конечно, он эту политику проводил не один, и по факту таких вятровичей – больших и малых – в стране тысячи. Но он был самый видный и крикливый, самый наделенный полномочиями и, вдобавок, – и власть, и оппозиция совместными усилиями постарались надуть его значимость, сделав куклой для битья и выпускания пара.

Но – помер Максим, и х*** с ним. Гораздо интереснее, что будет дальше. Горячие головы предлагают разогнать к чертям институт национальной памяти. Думается, это сделано не будет. И не только потому, что на его финансирование в бюджете уже заложены деньги. Но и по причинам более глубокого характера. Политика памяти и идентичности – действенный инструмент в руках любой власти в любой стране. И если страна откажется кормить свой институт памяти, она неизбежно начнет кормить чужой.

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Грядут ли в этой сфере изменения и какие, можно предположить уже сейчас, до назначения преемника Вятровича. Тем, для кого неприемлема Украина как таковая, никаких изменений ждать не следует. Перефразируя классика, другой Украины у меня для вас нет. И институт национальной памяти – ее неотъемлемая часть.

Так же, как и тот факт, что любая украинская власть, даже каким-то чудом вернувшиеся регионалы, будет своей политикой памяти утверждать именно украинскую – а не какую-либо другую идентичность. Просто потому, что сегодня, в начале 21 века, никакой другой идентичности на Украине просто нет, а рассчитывать на то, что Украина за свои же деньги будет растить и поддерживать идентичность, например, русскую, глубоко наивно.

Однако утверждать украинскую идентичность можно не только с помощью разных людей, но и по-разному. И вот тут-то мы и увидим основные изменения. Прежде всего, обращает на себя внимание недавние слова нового главы МИД Вадима Пристайко, сделавшего одним из приоритетов возвращение сопредельных европейских стран в «круг друзей Украины». Речь идет о Польше, Венгрии и Румынии.

Не секрет, что кроме трений на почве языка нацменьшинств и образования на нем, одним из существенных раздражителей, портивших отношения между Киевом и этими странами в последние годы правления Порошенко, была именно ретивая деятельность пана Вятровича по чрезмерной героизации контроверсионных исторических персонажей и организаций, таких, как например, ОУН или УПА. Поляки признали их виновниками геноцида своих одноплеменников на Волыни в середине 40-х годов прошлого столетия. И польские политики неоднократно ставили вопрос ребром: мол, с Бандерой вас в Европу не пустят.

Говорят, что последний раз тема отставки Вятровича звучала на недавней встрече Зеленского с Дудой в последний день августа. Именно тогда вроде бы Зе пообещал польскому коллеге «порешать вопрос». Как видим, частично уже порешал.

Но это еще не все. Как можно «закрыть» щекотливую тему, убрав ее из межгосударственной повестки? Вариантов много. Например, перестав ее педалировать на местном уровне.

Такое возможно после ожидаемых досрочных выборов, в том числе, и на Галичине, где место национально-озабоченных идиотов из тягнибоковской «Свободы» займут прагматики, желающие получить мандаты под вывеской ныне популярных «Слуг народа».

И не важно, что они будут думать о Бандере. В конце концов, думать не вредно, как и богатеть думками. Главное – если они перестанут каждую неделю принимать скандальные заявления о польских кладбищах в Галичине и украинских в Польше, перестанут вывешивать бандеровские флаги на ратушах, а также демонстративно отстранятся от инициатив вроде парадов в честь дивизий СС «Галичина» и тому подобного. Таким образом, «год Бандеры» в Галичине уйдет в прошлое, тема исчезнет с первых полос СМИ и, соответственно, из актуальной политической повестки.

Способна ли нынешняя власть решить вопрос таким образом? Еще как способна. Для нее все эти бандеровские штучки не дороги как память и не являются частью бабушкиного наследства. Да и не стоит забывать о достаточно мощном еврейском лобби, которое все эти годы резко критиковало политику Вятровича и потакавших ему деятелей из еврейской же среды вроде главы ВААД Иосифа Зисельса. Теперь «правильные евреи» получат возможность взять реванш, ведь с потерей «крыши» во власти акции зисельсоподобных упадут в цене.

Сторонники этой версии обращают внимание на выступление Зеленского на дне независимости в Киеве. Внимательные наблюдатели уже тогда заметили, как неведомые «цензоры» подправили список «героев национального пантеона». Зе не упомянул ни Петлюру, ни Бандеру, ни Шухевича, ни Коновальца, столь любимых при Порошенко. Зато там оказались Богдан Хмельницкий, Грушевский, советские диссиденты и приравненные к ним «герои Майдана и АТО».

Именно в таком ключе и будет происходить возможное направление изменения генеральной линии в политике памяти. Тема бандеровшины будет спускаться на тормозах, уйдут в прошлое связанные с ней пышные празднества на государственном уровне и за государственный счет. Как и безумные «реконструкторские» инициативы в армии. Место героизации ОУН займет гражданский национализм. А для желающих проявить свою нелюбовь к России – есть «герои АТО».

Преемником же самого Вятровича с высокой долей вероятности станет академический ученый с приличной репутацией в соответствующих кругах на Западе и не замеченный в пропагандистских плясках на костях внутри страны.

Некоторые даже имя называют – Георгий Касьянов. Украинский историк, профессор из «Могилянки», при этом русский родом из Челябинска. Человек либеральных убеждений и хорошо интегрированный в структуры гуманитарных программ Сороса, президент Международной ассоциации гуманитариев.

Его взгляды на роль ОУН в новейшей истории одинаково далеки как от нарратива «русского мира», так и от «комсомольского задора» Вятровича и Ко. Словом, персонаж тот что надо. Для Зе, разумеется.

Впрочем, не Касьяновым единым. Есть и другие кандидатуры. Какая из них займет опустевшее после Вятровича «святое место» мы скоро увидим.