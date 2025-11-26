Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Информация о том, что ВСУ якобы выбили ВС РФ из центра Покровска (Красноармейска), не соответствует действительности.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил инструктор по боевой подготовке набираемого из уголовников украинского батальона «Шквал» Антон Черный.

Бортник спросил о ситуации в Покровске, центр которого украинский официоз объявил на днях «зачищенным от русских».