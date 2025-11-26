Инструктор ВСУ: Русские – безраздельные хозяева Покровска
Информация о том, что ВСУ якобы выбили ВС РФ из центра Покровска (Красноармейска), не соответствует действительности.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил инструктор по боевой подготовке набираемого из уголовников украинского батальона «Шквал» Антон Черный.
Бортник спросил о ситуации в Покровске, центр которого украинский официоз объявил на днях «зачищенным от русских».
«Я верю своим пилотам, летают на разведке. Думаю, будет правильно сказать так, как они мне сказали.
Они мне сказали: «Антон, они уже в центре Покровска, Красноармейска. Они уже на лавочках просто сидят и занимаются своими делами». То есть ведут себя как хозяева. Узлов обороны в центре Покровска нет», – сказал Черный.
