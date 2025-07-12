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Инструкторы ВСУ часто относятся к бусифицированному мясу с «необоснованной маниакальной агрессией».

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас в учебках очень много СЗЧ (бегущих) среди людей, которые приходят на БЗВП (начальную подготовку). СЗЧ у нас по разным причинам. У нас два человека нашли в речке Тетерев, которые ушли в СЗЧ, два человека замёрзло зимой, они в лесу потерялись где-то, и вчера ещё одного дети выловили, ловили рыбу и выловили ещё одного человека. Он числился в СЗЧ 12 дней. Причины разные. Не все, но есть плохое отношение инструкторов, физическое [воздействие]. Есть какое-то непонятное от инструкторов – стрельба пневматическим оружием и в лицо, и просто по телу, по ногам. Необоснованная какая-то агрессия… маниакальная, я её не понимаю. СЗЧ очень много, практически 70%», – признал Чёрный.

При этом он подчеркнул, что это к ним «на специальность» доезжают ещё более или менее мотивированные, однако «практически все выловлены ТЦК».