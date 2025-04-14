Инструктор Яворовского полигона оказался российским агентом и готовил ликвидацию командиров ВСУ
На Украине отчитались о задержании в Львовской области военного, который работал на Россию и готовил покушения на украинских офицеров.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«СБУ задержала «двойного» агента РФ, получившего задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне. Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине «двойного» агента РФ, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)», – отмечается в сообщении.
Утверждается, что российским агентом оказался инструктор полигона.
«Задокументировано, что агент получил от куратора карт-бланш на выбор способа ликвидации украинских военных. Так, по одному из сценариев предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СИН), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе. Также агент разрабатывал вариант использования «втемную» своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.
Еще один способ убийства, рассматривавшийся «кротом», был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне», – добавили в украинкой спецслужбе.
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