Инструктор Яворовского полигона оказался российским агентом и готовил ликвидацию командиров ВСУ

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На Украине отчитались о задержании в Львовской области военного, который работал на Россию и готовил покушения на украинских офицеров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«СБУ задержала «двойного» агента РФ, получившего задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне. Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине «двойного» агента РФ, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)», – отмечается в сообщении.

Утверждается, что российским агентом оказался инструктор полигона.