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Французы недовольны тем, что их выгнали из Центральноафриканской республики и отдали предпочтение России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол Центральноафриканской республики в России Леон Додону-Пунагаза, отвечая на вопрос, планирует ли его страна наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой.

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«Оно должно продолжаться. Впрочем, у некоторых стран это вызывает недовольство. В последние недели, когда Россия поставила нам шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией», – сказал Додону-Пунагаза в интервью «Известиям».

Издание заметило, что 9 мая на бывшей французской военной базе в ЦАР подняли российский флаг.

«Это был знак того, что мы окончательно выгнали французов, теперь Россия будет вместе с ЦАР, и всё», – отметил дипломат.

Он считает, что для ЦАР недостаточно увеличения численности российских военных инструкторов, которые есть в этой стране.

«Знаете, когда я приехал и встретил первый раз Шойгу, я ему сказал, что инструкторы — это хорошо. Потому наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом. Когда [председатель парламента ЦАР] Саранджи приезжал в РФ, он повторил, что нам это нужно», – подчеркнул посол.

Была затронута тема конфликта на Украине, в частности тот факт, что шесть шесть африканских стран (ЮАР, Конго, Египет, Уганда, Замбия и Сенегал) выступили с мирной инициативой.

«Да, Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива — это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта. Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением», – резюмировал Додону-Пунагаза.

Напомним, что в конце прошлого года последние французские военные покинули ЦАР.