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Инструкторы НАТО не читают мантр о Минских соглашениях – они готовят ВСУ к войне
Инструкторы НАТО ведут подготовку украинской армии к боевым действиям в лесостепной местности и городских условиях, что может свидетельствовать о планах по штурму республик Донбасса.
Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По информации от наших источников, на базе 140 Центра специального назначения в городе Хмельницкий и «Учебного центра высокомобильных десантных войск ВСУ» в городе Житомир, под руководством инструкторов из США, Великобритании и Литвы проводится подготовка ДРГ. В рамках обучения особое внимание отводится ориентированию на местности, выживанию и тактике действий в лесостепной местности и в населенных пунктах», – рассказал Филипоненко.
Метки: Война на Донбассе
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