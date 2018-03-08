08.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Инструкторы США готовят украинскую армию к городским боям в Донбассе

Киев подготавливается к масштабному наступлению на республики Донбасса. ВСУ тренируют своих солдат вести городские бои. Данные тренировки проходят под руководством иностранных инструкторов, в частности из США.

Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» написал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне поступает информация из разных уголков Украины о том, что подготавливают призывников срочной службы, ещё пороха не нюхавших, в зону боевых действий на границу с ДНР/ЛНР.

Это из Херсона, Днепропетровска, Николаева, Одессы, Харькова и Западной Украины. Также подготавливают контрактников. Их готовят очень профессионально, экипируя бронежилетами, аптечками по высшему уровню.

Некоторые контрактники проходили обучение в Западной Украине на известном Яворовском полигоне. Как мне указал источник, все тренировки проходят на высшем уровне, в условиях, приближённых к боевым действиям в городской черте.

Также он мне рассказал, что тренируют американские инструкторы. Ещё есть польские, литовские и английские инструкторы. Внутри тренировочного лагеря на самом полигоне говорят, что готовят к наступлению на Донбасс.

Лично своими глазами мои информаторы видели «Джавелины». Хотели сфотографировать, но не смогли, так как везде тщательный контроль. Невозможно туда пронести даже обычные, самые простые мобильные телефоны.

Также из этого полигона вчера в сторону Донбасса ушли две радиопоисковые машины на базе «Хаммера» с современным оборудованием для обнаружения широкого спектра целей. Ещё ушли три «Камаза» с разным оснащением. Это приборы ночного видения, снайперские винтовки, патроны к ним, тепловизоры, бронежилеты, маскировочные халаты, маскировочные сетки, продпайки с одноразовым питанием, специальные очки, каски, разгрузки, радиостанции, медикаменты и множество всякой другой всячины, предназначенной быстрее и больше убивать людей».

Экс-нардеп Украины предположил, что вся стягиваемая в Донбасс украинская техника будет уничтожена или захвачена ВС ДНР.

«Но тут меня посещает мысль о том, что всю эту массу людей, техники, оборудования постигнет та же судьба, что сбылась для многих в Иловайском, а затем и Дебальцевском котлах. Когда изуродованная техника пошла на металлолом, а «пушечное мясо» пришло, в лучшем случае, в гробах родным и близким, а в худшем, «неизвестных солдат» покромсали на продажу органов, а остатки закопали в неизвестных могилах у дорог и в лесопосадках», − поделился мнением Алексей Журавко.

Ранее Журавко сообщал, что Киев продолжает перебрасывать военную технику из Херсонской области в Донбасс.