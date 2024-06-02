«Инструмент в руках Путина!» – Зеленский в Сингапуре публично унижал руководство Китая

Вадим Москаленко.  
02.06.2024 16:43
  (Мск) , Сингапур
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Украина


Россия руками китайской стороны пытается сорвать запланированный на середину июня «саммит мира» в Швейцарии.

Об этом на пресс-конференции в Сингапуре заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия руками китайской стороны пытается сорвать запланированный на середину июня «саммит мира» в Швейцарии....

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«Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, по международному праву, по справедливости. Мы пригласили и Китай, и Бразилию… и все страны мы приглашаем. Мало того, мы не подготовили сугубо свою адженду, мы сказали – вот, первые три кризиса

Никогда нельзя поддерживать страну, которая является агрессором. Кто-то может не быть против политики этой страны, к сожалению, но самое страшное – когда ты поддерживаешь эту политику, значит ты придерживаешься таких же правил в жизни, и политика твоего государства – именно такая.

Можно не принимать участие в «саммите мира», это значит, что ты не видишь в этом формате приближение окончания войны. Можно не помогать Украине закончить войну. Но, мне кажется, срывать «саммит мира», делать шаги к тому, чтобы было ослабление уровня присутствия лидеров стран, делать всё, чтобы некоторые лидеры не доехали до «саммита мира», давить на них – это уже точно не приближает мир. И это уже не только поддержка России – это уже фактически поддержка войны», – заявил Зеленский.

Далее он прямо в лоб обвинил и унизил Китай.

«К сожалению, пользуясь влиянием Китая на [азиатский] регион, также пользуясь китайскими дипломатами, [Россия] делает всё, чтобы сорвать «саммит мира». К сожалению, такая большая, независимая, мощная страна, как Китай, является инструментам в руках Путина», – высказался киевский узурпатор.

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