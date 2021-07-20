20.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Россия, Украина
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«Инструментов у РФ много. Украина должна пройти денацификацию» – Погребинский

Новости УкраиныУкраине нужна денацификация, которая позволит избавиться от праворадикалов. Помочь провести ее может Россия, которая...

Украине нужна денацификация, которая позволит избавиться от праворадикалов. Помочь провести ее может Россия, которая еще даже не начинала применять свои инструменты, а у нее их масса.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одними из главных факторов воздействия политолог назвал экономику и давление на элиты.

«То, что называется денацификация… Что-то подобное должно рано или поздно произойти у нас, но эта цель стать полноценной частью Европы – я против этого ничего не имею – возможна только, если украинские элиты маргинализуют ту часть общества, которую называют национал-радикалами», – сказал эксперт.

«Я считаю, что инструментов у Российской Федерации много, и они даже не начинали использоваться. А ситуация у нас сложная, и она еще будет усложняться. По мере того, как большая часть населения у нас ориентирована на то, чтобы добиться мира, и больше озабочены тарифами, чем судьбой языка, на котором можно или нельзя говорить. А тарифы, социалка, экономика – это то, что может быть главным фактором, который изменит поведение элит», – заявил Погребинский.



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