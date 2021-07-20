«Инструментов у РФ много. Украина должна пройти денацификацию» – Погребинский

20.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужна денацификация, которая позволит избавиться от праворадикалов. Помочь провести ее может Россия, которая еще даже не начинала применять свои инструменты, а у нее их масса.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Одними из главных факторов воздействия политолог назвал экономику и давление на элиты.

«То, что называется денацификация… Что-то подобное должно рано или поздно произойти у нас, но эта цель стать полноценной частью Европы – я против этого ничего не имею – возможна только, если украинские элиты маргинализуют ту часть общества, которую называют национал-радикалами», – сказал эксперт.

«Я считаю, что инструментов у Российской Федерации много, и они даже не начинали использоваться. А ситуация у нас сложная, и она еще будет усложняться. По мере того, как большая часть населения у нас ориентирована на то, чтобы добиться мира, и больше озабочены тарифами, чем судьбой языка, на котором можно или нельзя говорить. А тарифы, социалка, экономика – это то, что может быть главным фактором, который изменит поведение элит», – заявил Погребинский.