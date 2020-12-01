Интеграция с РФ будет объявлена юридически ничтожной – минский эксперт

01.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Руководство Российской Федерации якобы осознает, что перспективы отношений с нынешним президентом Белоруссии Александром Лукашенко уже нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил прозападный минский обозреватель Александр Класковский, поддерживающий белорусских майданщиков.

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По его словам, Лукашенко «стал слишком токсичным партнером для Кремля».

«В Москве понимают, что перспективы отношений с нынешним правителем Белоруссии уже нет. С ним рискованно подписывать договоры об углублении интеграции, потому что новой властью они будут объявлены юридически ничтожными», – говорит собеседник издания.

По его словам, сейчас «намечается усиление напряжения между Минском и Москвой, потому что Лукашенко пытается увильнуть от своих обещаний, которые дал в Сочи».

«Он надеется, что ему дастся проскочить через этот политический кризис», – отмечает Класковский.

Напомним, что в Сочи во время встречи с президентом РФ Лукашенко пообещал начать конституционную реформу, которая урежет полномочия главы белорусского государства.