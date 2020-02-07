07.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Образование, Политика
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«Интеграция с РФ продолжается» – в Донецке фактами опровергли слухи о «сливе» Донбасса


Пока в Киеве обсуждают тему «слива» Донбасса Москвой и его возвращение на Украину, продолжается полномасштабная интеграция региона с Россией.

Об этом информационному агентству «Аналитическая служба Донбасса» сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Образование всегда было ключевой сферой в любом государстве. От этого зависит качество жизни народа в будущем. Министерство образования и науки ДНР приложило к этому вопросу немалых усилий, о которых неизвестно широкой общественности. С начала становления государственности нашей Республики было налажено взаимодействие с Российской Федерацией в становлении и развитии системы образования и науки ДНР.

Оказывается постоянная методическая помощь в установлении и расширении межвузовских связей учреждений ВПО ДНР с российскими партнерами. Всего с 2014 года заключено более 146 соглашений.

Осуществляется обмен студентами и преподавателями. Так, на 1 сентября 2019 года в обмене приняли участие 820 студентов и 521 преподаватель. 433 человека из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования прошли курсы повышения квалификации.

Выпускникам вузов ДНР предоставлена возможность сдачи государственных экзаменов в вузах Российской Федерации. За период 2014-2019 годов выпускниками вузов ДНР получено 5900 дипломов российского образца, в том числе 590 российских диплома выданы выпускникам в 2019 году» – проинформировал Безсонов.

Также замминистра сообщил, что профессора из России работают и защищают ученые степени в ДНР, а представители Республики приняли участие в 210 научно-образовательных мероприятиях, проводимых российскими коллегами, и в 2512 международных научных мероприятиях (научно-практические конференции, семинары, форумы, конгрессы и др.), проводимых на территории РФ.

«В рамках Гуманитарной программы получена учебная литература, изданная в Российской Федерации, в количестве 2 870 160 экз. для обучающихся общеобразовательных организаций ДНР.

На данный момент в рамках Программы по восстановлению объектов, поврежденных в результате боевых действий, восстановлено 152 школы и 112 детских сада.

В период 2015-2019 годах Министерство образования и науки ДНР направило на оздоровление в Россию 24 141 ребенка», – добавил Безсонов.

По его мнению, данная информация полностью опровергает слухи о том, что Москва якобы «слила» Донбасс, и свидетельствует о серьёзной интеграции Республик с РФ.

«По сути, это не полный перечень заслуг Министерства образования и науки ДНР по развитию образования нашей республики и интеграции в российскую образовательную систему. Также, на примере в сфере образования можно сделать правильные выводы об информационных вбросах о «запихивании» Донбасса в Украину», – резюмировал замминистра.

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