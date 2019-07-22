Интеграцию России и Белоруссии не стали заливать «грязной» нефтью

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Скандальная история с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» хлорорганикой абсолютно случайно совпала с активизацией переговоров России и Белоруссии по интеграции.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это философский вопрос. Мало чего в этой жизни есть действительно случайного. Но то, что по времени эта история совпала с интеграционной дискуссией, абсолютно случайно. Эта история бьет по имиджу России как надежного поставщика ресурсов. Сейчас меняются регламенты, процедуры, чтобы такого не произошло в будущем», – отметил министр.

По его словам, проблема «грязной» нефти не затрагивается на переговорах по интеграции.

«Это отдельный трек, коллеги из Минэнерго общаются. Очевидная проблема, полностью признанная российской стороной. Потери, ущерб, компенсации, поставки, – много вопросов. На переговорах, которые мы ведем с технологической точки зрения, эта тема вообще не звучит. Где-то на верхнем уровне эти темы пересекаются», – сказал Орешкин.

19 апреля «Белнефтехим» заявил о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. Российская «Транснефть» сразу же признала проблему, а 27 апреля представители компании, что загрязнение было умышленным. Диверсия произошла на частном нефтетерминале в Самаре. Чистая нефть начала поступать в Белоруссию уже в начале мая.