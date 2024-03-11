Интегрироваться или бежать. Судьба змагаров в Литве

Белорусам, особенно оппозиционерам, которые десятками тысяч приехали в Литву после событий 2020 года, становится там все более дискомфортно. Еще в декабре прошлого года литовские власти сообщили, что за год «угрозой национальной безопасности» были объявлены 1944 белорусских гражданина, которым на этом основании отказали в продлении вида на жительства. Доходило до того, что белоруса, который после армии женился на литовке и уехал в Литву, где и прожил практически всю взрослую жизнь, выдворили на Родину лишь потому, что он служил в белорусской армии. Истории этих людей нечасто попадают в СМИ, и большинство, скорее всего, настроены пророссийски. Но и над головами змагаров тучи сгущаются все сильнее.

Первые тревожные звонки были еще в прошлом году – тогда угрозой национальной безопасности в Литве признали белорусскую оппозиционерку Ольгу Карач, признанную террористкой в самой Белоруссии. Ее даже обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, хотя все было больше похоже на итог ее женского междусобойчика с Тихановской, которую Карач в 2021 году хотела заменить в роли «лидерки» оппозиции на саму себя. Но и самой Тихановской тогда же пришлось униженно оправдываться перед литовским сеймом за литвинистов, о которых, по ее словам, 99% белорусов не слышали и которые вообще являются кремлевской провокацией. Получилось не очень убедительно.

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Поэтому уже в нынешнем феврале разлетелась новость о том, что литовские спецслужбы проведут проверки на благонадежность сразу 18 тысяч белорусских граждан, приехавших в прибалтийскую республику до 2022 года. И хотя сообщается, что проверка будет представлять из себя всего лишь анкетирование, где в анкете будут вопросы о принадлежности Крыма и поддержке СВО, ничего не помешает добавить туда еще пару вопросов. Например, о принадлежности Вильнюса и том, было ли Великое княжество Литовское белорусским государством.

Да и по отдельным персонажам провести более детальную проверку никто не помешает. На днях такой проверке подвергли живущего в Литве белоруса, который в интервью местной ютуберше назвал литовских политиков дураками, цены космическими, да еще и заявил, что не собирается учить литовский язык. Вроде бы, прямых оснований для лишения вида на жительство не было, но повод нашелся. Подробно изучив личность незадачливого мигранта, литовская госбезопасность выявила у него нарушения трудового законодательства.

Очередным возмутителем спокойствия стало большое интервью литовского блогера и активиста Жильвинаса Свитоюса, который призвал объявить в Литве персоной нон-грата отца-основателя современного белорусского политического национализма Зенона Позняка и раскритиковал Тихановскую за то, что она подает дурной пример другим белорусским гражданам, не желая учить литовский язык и интегрироваться в литовское общество.

И это – уже серьезный звоночек для очень многих белорусских политэмигрантов, осевших в Литве. Раздражение литовцев белорусскими националистами, которые живут в Литве и предъявляют при этом свои права на ее столицу и саму государственность, меньше не становится. Если сам Свитоюс еще пытается как-то соблюдать политес и говорит о том, что литвинистов среди проживающих в Литве белорусов немного, предлагая последним самим заклеймить своих маргиналов. Но те как-то не клеймят. Или клеймят, но выглядит это как-то неискренне и ненатурально.

Потому что литвинизм – это краеугольный камень белорусского национализма. Без него вся идеологическая конструкция рассыпается. Ну не признавать же им, в самом деле, что белорусы – это потомки русских из западных княжеств, которых, подобно монголам на востоке, покорили литовцы. Проще назвать очевидных балтских князей Витовта и Гедемина белорусами, Великое княжество Литовское – белорусским, а самих литовцев – летувисами или жмудинами. В той или иной степени эту идеологию исповедуют ВСЕ белорусские националисты. Не исключая и т.н. «системных». Это именно они протащили в официальную историографию Белоруссии представление о ВКЛ как об одной из форм «тысячелетней белорусской государственности».

И в Литве это уже начинают понимать. Потому и охладевают литовцы к змагарам. Ситуация, когда многочисленные мигранты не только не хотят интегрироваться в общество государства пребывания, но и, зачастую, исповедуют откровенно враждебную этому государству идеологию – не нова и является серьезной проблемой для многих государств. Не миновала она и Литву.

Вот только там в роли таких мигрантов выступают не африканцы или азиаты, а белорусские змагары. Разумеется, культурные различия не настолько велики, все-таки свои, соседи, «такие же европейские». Но тех противоречий, которые имеются для маленького, шовинистического и страдающего от фантомных болей от утраченного в далеком прошлом величия литовского общества – более, чем достаточно.

Что делать в этой ситуации змагарам в Литве? Учить язык, интегрироваться и регулярно каяться перед литовцами за литвинистов, каждый раз доказывая, что уж они-то точно эту идеологию не поддерживают. Или бежать оттуда. Потому, что доказывать с каждым разом будет все сложнее.