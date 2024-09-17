Intel получил миллиарды долларов на производство чипов для Пентагона

Сергей Рыжов.  
17.09.2024 12:19
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Бизнес, Дзен, Политика, США, Финансы


Компании-гиганту Intel выделят из военного бюджета США $3,5 млрд на производство чипов для Пентагона, сообщает Bloomberg.

По данным издания эти федеральные гранты ориентированы на решение военных и разведывательных задач в соответствии с секретной программой Secure Enclave.

Компании-гиганту Intel выделят из военного бюджета США $3,5 млрд на производство чипов для Пентагона,...

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Как говорят конфиденты издания, юридически обязывающее соглашение между представителями корпорации и американскими чиновниками уже достигнуто, о нем будет публично объявлено на следующей неделе.

В марте администрация Джо Байдена также решила предоставить Intel гранты на $8,5 млрд и еще $11 млрд в виде кредитов на расширение производства, добавляет издание.

Это было сделано в рамках инициативы Chips and Science Act, направленной на восстановление полупроводниковой отрасли США и снижение зависимости от азиатских поставщиков.

«Intel всегда считался главным претендентом на контракты с Пентагоном, но ей составляют ощутимую конкуренцию и другие чипмейкеры. К тому же в Вашингтоне сомневаются, что полагаться на одну корпорацию для военных нужд разумно. Между различными ведомствами и на уровне Конгресса обсуждался вариант сократить сумму средств, выделяемых Intel», – говорится в публикации.

Отмечается, что проект Secure Enclave финансируется за счет инициативы Chips and Science Act. Пока ни один из победителей грантовой программы, включая Intel, не получили деньги.

Новый заказ поможет компании решить ее собственные немалые финансовые проблемы. Дело в том, что в августе вышел провальный отчет Intel за второй квартал, в котором компания сообщила о падении выручки, почти рекордном чистом убытке в $1,6 млрд и сокращении штата.

«Ставка главы Intel Пэта Гелсингера на разворот обратно к собственным фабрикам не сработала. Но, по словам источников, Intel с большей вероятностью отложит или остановит проекты за пределами США, чем свое флагманское производство в Огайо и Аризоне», – отмечает Bloomberg.

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