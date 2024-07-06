Узаконенная русофобия – цивилизационная ловушкой для Украины, где развитие замедляется, а к власти приходят тупые фанатики.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил ранее яро поддерживавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У евреев ресентимент закреплён законодательно, Холокост. Мы тоже так будем делать? Это не самая лучшая идея. Можно так же, как в Израиле, но это не лучший способ.

Мы лишаем себя чистой и светлой энергии преобразования очень надолго. Мы влезаем в ловушку ресентимента, и это очень сильно ограничивает развитие страны», – сказал Дацюк.