«Интеллигентный предатель» Разумков привёл в ярость Зе-избирателей

07.02.2020, Киев, Вадим Москалнко

Экс-глава «Слуги народа» и нынешний спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала «Vласть vs Vлащенко» с жуликоватым мастерством обошёл самые щекотливые вопросы.

Журналист Наталья Влащенко попыталась спросить, почему не поменялась гуманитарная политика после прихода Зеленского и что означают нашумевшие законопроекты министра культуры Бородянского о медиа и о дезинформации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сейчас задаёте мне вопрос, комментировать позицию министра Бородянского. Я думаю, что он самостоятельная фигура, которая сможет откомментировать закон о дезинформации. К сожалению, в этом плане я помочь вам точно не могу», – с улыбкой ответил Разумков, совершенно проигнорировав часть вопроса о гуманитарной политике.

«Насколько мы находимся под тем, что называется попыткой влияния, внешним руководством и так далее…», – начала спрашивать журналист.

«Я думаю, что о внешнем управлении – чаще всего используют такую формулировку – речи не идёт», – закончил ответом вопрос Разумков.

«На самом деле я бы разделил это на несколько этапов и с последнего пошёл. Офисы реформ являются серьёзным подспорьем для проведения тех или иных изменений, и это однозначно в 95 процентов – «плюс», они помогают реструктуризировать, проводить какие-то реформы, в том числе и в Верховной раде они работают.

Особенно это чувствуется в вопросах, связанных с подготовкой аналитических материалов и многих других вещей. Обучающих проектов, например, в Верховной раде есть проект, работающий с детками, которые приходят в Верховную раду – это и познавательно, и развивающе, это хорошая история. Не вижу здесь никакой проблемы и никаких негативных составляющих», – вещал спикер парламента.

Отметим, что такие моменты, сквозившие в течение всего интервью, не остались и без внимания зрителей.

«Вежливость – лучшее оружие вора, с улыбкой на лице вас вежливо ограбят и пустят по миру», – написал один из пользователей.

«Дмитрий, за «Слугу народа» голосовали, смотря на вас, голосовали за адекватность и интеллигентность. А вы предали своих избирателей, продолжая политику Порошенко», – прокомментировал другой зритель.