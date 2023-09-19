Интенсивность и напряжённость боёв в зоне ответственности ЛНР растёт – Марочко

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Спустя год после деоккупации Луганская народная Республика продолжает выдавливать укронацистов со своей территории.

Самая напряженная ситуация в районе Кременной, сообщил в программе «Политотдел» на «Крым 24» военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, хочу сказать, что ситуация действительно сейчас сложная и напряжённая. Я как любой, наверное, военнослужащий с осторожностью отношусь и к прогнозам, и к происходящему. Мы ведь также в прошлом году отмечали освобождение Луганской народной Республики от украинских фашистов, и теперь всё равно, уже по истечении очень длительного времени идут боевые действия. Да, у нас успехи намного больше, чем у наших братьев из Донецкой народной Республики. У нас практически полностью освобождена территория, но есть ещё небольшие участки местности, где идут очень жаркие сражения», – отметил он.

От населенных пунктов на этих участках практически ничего не осталось, фактически это выжженная земля, где продолжаются боевые действия.

«Очень жарко в районе Кременной – это Белогоровка, Червоная Диброва, Серебрянское лесничество. Как раз там сейчас действуют радикалы «Айдара» (запрещенный в РФ нацбат). Естественно, ситуация постоянно накаляется, они штурмуют, и, в отличие от «пушечного мяса», мотивированы и пытаются напролом выйти через наши позиции. Но оборачивается это всё очень неудачно для них, в частности, большими потерями как среди личного состава, так и бронетехники», – уточнил Марочко.

Интенсивность боевых действий в районе Сватово–Кременная несколько ниже.

«Это и Терны, и Торское. Но вот даже в этих населённых пунктах я за последнее время отмечаю рост напряжения. Всё-таки нужно учитывать, что противнику нужно за очень короткий промежуток времени достичь каких-то «перемог». Но пока на данный момент у него ничего не выходит. Если мы берём на запад от Сватово, там у нас идут боевые действия по направлению Оскольского водохранилища. Есть незначительное продвижение наших войск. Но, опять же, для того, чтобы затормозить наше продвижение, украинские боевики на регулярной основе перебрасывают туда дополнительно и вооружение, и технику, и личный состав. То есть идёт такая мясорубка на данном участке местности», – отметил военный эксперт.

Тяжёлые бои идут на Купянском направлении. По словам Марочко, противник пытается вернуть ранее утраченные позиции в районе недавно освобождённого Новосёловского и выше в сторону Купянска.

«Но здесь как раз идет продвижение наших войск, и Купянское направление считается одним из более удачных в продвижении на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Луганской народной Республики»,- заверил Марочко.