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За три недели наступления ВСУ выдохлись – их натиск ослаб, а формировать новые ударные группировки не из чего.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор из ДНР Владимир Разин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались положением дел на фронте и стоит ли ждать ударного кулака ВСУ на одном из направлений.

«Я думаю, на Донецком направлении ждать какого-то ударного кулака не стоит. Они скапливаются в Авдеевке, в окрестностях Мярьинки, порядка двух-трёх недель. Я думаю, здесь какого-то контрудара, ещё одного кулака, как было на Запорожском направлении, ждать не стоит», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что спустя три недели наступление ВСУ их натиск начинает заметно ослабевать.

«Здесь участились артдуэли, чуть больше стала работать артиллерия с украинской стороны начиная с момента, как они начали движение на Запорожье. Но сейчас интенсивность с их стороны спадает. Скорее всего, это связано с тем, что мы ведём достаточно эффективную контрбатарейную работу, с одной стороны. С другой стороны, у противника не бесконечны запасы боеприпасов и вооружения, которыми он пользуется», – добавил Разин.