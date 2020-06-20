Интенсивность распространения Covid-19 на Украине растет, начинается вторая волна

20.06.2020, Киев, Игорь Петров

Вспышка коронавирусной инфекции на Украине приобрела волнообразное течение, характерное для респираторных заболеваний, то есть, республику ждет вторая волна пандемии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это респираторная вирусная инфекция, которая в первую очередь поражает верхние дыхательные пути. Для респираторных вирусных инфекций характерно волнообразное течение. Украина как находилась, так и находится в условиях вспышки коронавирусной инфекции.

Для опасных инфекционных болезней нет эпидемиологического порога, поэтому один случай такой инфекции классифицируется как вспышка. На данный момент мы находимся в условиях этой вспышки, которая приобрела волнообразное течение. У нас наблюдается рост заболеваемости, рост интенсивности распространения болезни и рост смертности. Интенсивность роста по этим критериям относительно невысокая», – сказал Сергей Кравченко.