20.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Украина
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Интенсивность распространения Covid-19 на Украине растет, начинается вторая волна


Вспышка коронавирусной инфекции на Украине приобрела волнообразное течение, характерное для респираторных заболеваний, то есть, республику ждет вторая волна пандемии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это респираторная вирусная инфекция, которая в первую очередь поражает верхние дыхательные пути. Для респираторных вирусных инфекций характерно волнообразное течение. Украина как находилась, так и находится в условиях вспышки коронавирусной инфекции.

Для опасных инфекционных болезней нет эпидемиологического порога, поэтому один случай такой инфекции классифицируется как вспышка. На данный момент мы находимся в условиях этой вспышки, которая приобрела волнообразное течение. У нас наблюдается рост заболеваемости, рост интенсивности распространения болезни и рост смертности. Интенсивность роста по этим критериям относительно невысокая», – сказал Сергей Кравченко.

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