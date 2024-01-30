«Интересные моменты»: Россия наживается на Европе даже после отказа ЕС от газа

Елена Острякова.  
30.01.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Газ, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина


Сокращение поставок российского газа в Европу имеет положительный момент: остановив свою промышленность, страны ЕС теперь вынуждены покупать российскую продукцию, произведенную из того же не поставленного в Евросоюз газа.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сокращение поставок российского газа в Европу имеет положительный момент: остановив свою промышленность, страны ЕС...

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«Интересные моменты происходят в той же самой Германии. Они сократили закупки российского газа, но то, что они сами раньше делали из российского газа, например, азотные удобрения, теперь закупают в России. А мы увеличиваем производство азотных удобрений и поставляем в Германию», – сказал Юшков.

По данным Eurostat, в январе-сентябре прошлого года европейский импорт азотных удобрений из России вырос на 7,6%. Лидером стала Германия, нарастившая ввоз в 3,2 раза.

Отказ от российского газа привел к энергокризису в Европе и разрушению энергоемких отраслей. В первую очередь, пострадала как раз химическая промышленность, где 80% затрат приходится на газ. В итоге европейские компании резко сократили производство удобрений, а цены на их продукцию взлетели, что заставило европейских потребителей переориентироваться на более дешевый импорт из РФ.

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