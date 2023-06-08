Интересный материал для размышления даёт украинская социология

Народ привыкает к ухудшающимся условиям, но свой недуг в подвиг определяет.

Дело не в том, что эта наука на Украине с пониженной социальной и социологической ответственностью. А в том, что в данном случае можно со стороны оценить в какое агрегатное состояние ввели население на оставшихся под контролем Киева территориях.

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Это уже 22-я волна проекта «Украина в условиях войны» – социологическая группа «Рейтинг» 1-2 июня 2023 года проводила очередное исследование настроений и экономического положения населения.

Оценка ситуации

Исследования сообщают, что адекватных людей осталось не много, примерно, каждый 8-й: 71% опрошенных считают, что дела на Украине движутся в правильном направлении, 13% противоположного мнения, и еще у 16% не смогли определенно оценить ситуацию. В сравнении с летом прошлого года, всё же уменьшилось число тех, кто считает, что Украина на верном пути, и увеличилось количество тех, кто не определился в оценках.

Экономическая ситуация

Невзирая на 71% оптимистов, которых устраивает движение Украины в пропасть, всё же 59% почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода (в прошлом году их было 75%), у 35% – оно не изменилось, но нашлись 6%, кто почувствовал улучшение.

И положение на Украине в целом ¾ опрошенных оценивают, как ухудшившееся – 75%, при этом Украина идет правильным путем… 14% – говорят об отсутствии изменений, 8% – об улучшении.

Это тоже результат внушения «ценностей реформ» – приём, свойственный капиталистическому обществу: человек должен быть уверенным в том, что его тяжелое положение – лишь его личная проблема, а у остальных и в целом по стране, ситуация лучше, и нужно позитивное мышление, тогда всё будет хорошо. Но в нынешней Украине – даже не капиталистический строй. Это какой-то государственный феодализм с элементами рабовладельческого строя.

Украинцы большие оптимисты, и оптимизм растёт вопреки объективной реальности. При констатации факта ухудшения положения в стране подавляющим большинством, 35% надеются на улучшения, 28% – думают, что ничего не изменится, 26% ожидают ухудшения (в прошлом году было 36%!). А лично для себя – 31% надеются на улучшение личного экономического положения, 39% считают, что будет без изменений, 17% знают правду – положение ухудшится.

Оптимистов больше на Западной Украине. Возможно, им приятно смотреть на «схидняков» и думать – «хорошо, что это не с нами».

Надо отдать должное пропаганде и информационным транквилизаторам, умеют работать с массами: 95% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение России, но около 60% считают, что для этого необходимо достаточно длительное время: 25% – рассчитывают на срок больше года (их число растет, и чаще это молодежь), 37% – полгода-год, а 20% – надеются на успех в несколько месяцев. И 20% ­­­не определились. Наблюдается рост числа тех, кто оценивает сроки для победы как длительные (более года).

И такой оптимизм, если это не сочинение социологов, помогает жить надеждой. Неважно, что потом может случиться разочарование. Важно – «здесь и сейчас». И Запад на это рассчитывает, как на военно-политический фактор.

Уменьшение доли тех, кто ощущает ухудшение собственного экономического положения и тех, кто ждёт ухудшения, говорит не об изменении ситуации к лучшему. Происходит привыкание к ситуации. Привычка к нищете наступает быстро. Человек привыкает ко всему.