Интернет-магазин АКЛАС запускает новую версию онлайн-магазина

09.09.2021 21:52 (Мск)

Интернет-магазин АКЛАС – признанный лидер на территории Украины. Он продает кресла и другую мебель с 2000 года. За 2 десятилетия команда смогла стать настоящим асом в области создания домашних и офисных интерьеров, выполняя заказы любого объема и сложности, на 100% оправдывая ожидания клиентов.

Работа ведется с более чем 20 производителями мебели. В приоритете качество и комфорт взаимодействия. Для этого каждый день бренд эволюционирует и становится лучше. Так, например, мебельный магазин запускает новую версию web-сайта. Теперь покупатели смогут получать качественный товар по демократичным ценам еще проще и удобнее.

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Почему бренду нужен новый сайт?

Мебель АКЛАС присутствует на рынке Украины больше 20 лет. За это время было налажено не только собственное высокотехнологичное производство, но и сотрудничество с другими украинскими фабриками. Это позволило:

Расширить ассортимент, чтобы каждый нашел в каталоге и смог купить необходимые позиции для обустройства дома или офиса. Исключить из процесса посредников, добившись демократичной ценовой политики. Обеспечить быструю доставку по городу Киев (бесплатно) и всей стране, даже в самые ее отдаленные уголки.

В связи с этим стало понятно! Нужно создавать новый интернет магазин мебели, обновлять сайт, чтобы тот соответствовал новому уровню и статусу, облегчал процесс оформления заказа, делал его максимально простым и комфортным даже для того человека, который совершенно не разбирается в шопинге онлайн!

Запуск нового сайта: начало новой эры

С течением времени сайт магазина стал неудобен, морально устарел, поэтому было принято решение – разработать новый проект. Интернет-магазин должен был полностью соответствовать духу времени, чтобы:

Вместить тысячи товаров в разных категориях от разных производителей. Работать быстро, и каждый желающий мог купить нужные товары в пару кликов. Реализовать стильный дизайн и оставаться конкурентоспособными на рынке, привлекая новых покупателей. Сайт мебели привлекал, помогал формировать впечатление о компании и ее ценностях.

Только новый сайт, где было бы просто, приятно и удобно заказать мебель, смог бы справиться с поставленными задачами, и бренд создал новый «дом» для продукции, любимой украинцами!

Новый сайт АКЛАС и его преимущества

Виртуальный мебельный салон XXI века должен соответствовать самым «свежим» тенденциям, чтобы оставаться конкурентоспособным и удовлетворять запросы современного потребителя. Новый сайт смог в полной мере соответствовать такой высокой планке:

Каталог вмещает огромное количество категорий (офисные кресла на любой вкус и другая мебель). Вне зависимости от числа загруженных товаров, все работает корректно и быстро! Продажа отлажена «под ключ» от «А» до «Я»! Вся покупка осуществляется онлайн. Налажены умные фильтры, которые сами находят все подходящие под пользовательские запросы модели. Существенная экономия времени – один из объективных плюсов нового сайта. Стильный современный дизайн, полностью соответствующий духу времени и потребности купить лучшие продукты на рынке. Модификации и функционал, что понравится желающим заказать мебель: списки желаний, чтобы сохранять понравившиеся решения, сравнение товаров, функциональный кабинет и так далее. На сайте можно не только недорого купить мебель в Киеве и в других населенных пунктах, но и почитать полезную информацию в статьях, получить представление о том, как правильно выбрать необходимые товары. Новый сайт работает быстро и налажено, как часы. Он построен на новых механизмах, более надежных и устойчивых, что исключает любого рода сбои в процессе эксплуатации.

Теперь продажа мебели вышла на качественно новый уровень. Морально устаревший сайт сменился проектом, призванным удовлетворить все запросы современного покупателя, делающего ставку на свой комфорт и качество сервиса! Теперь это масштабный и прогрессивный магазин мебели, в котором реализована возможность выбора товаров с материалами с онлайн-подсчетом стоимости, выбором конструкции и с пониманием, когда товар будет выпущен в режиме online.

По материалам сайта:aklas.ua