«Интернет-психологов» отдать военкомам – и в окопы» – общественник

03.11.2022  11:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Россия, Спецоперация


В РФ остро не хватает психологов, специализирующихся на получивших посттравматический синдром в горячих точках.

Об этом в ходе сессии Общественной палаты РФ заявил первый зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В РФ остро не хватает психологов, специализирующихся на получивших посттравматический синдром в горячих точках....

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«Мы плавно подступаем к системе реабилитации лиц, которые побывали в горячих точках. Очень сложная проблема. На протяжение многих десятилетий и даже столетий изучается вопрос – что делать с людьми, которые испытали посттравматический синдром? Кто занимается психологией достаточно давно и профессионально на уровне военной медицины, тот знает, что это такое.

Основные проблемы в нашей стране – у нас нет психологов в таком количестве, которое необходимо. Я сейчас посмотрел цифры – 7 тысяч волонтёров и психологов. Кто эти люди из 7 тысяч? Где они проходили обучение? Кто они такие? Я больше всего психологов вижу на всех интернет-сайтах – «снимем фобию» и всё остальное. Всех их собрать – и в приказном порядке военкому дать, и туда «снимать фобию» в горячих точках, прямо в окопах», – призвал Аничкин.

Он добавил, что комплексное решение данной проблемы возможно только при инициативе снизу.

«Здесь вторая проблема высвечивается, не только тех лиц, которые выходят из горячих точек, а население на территории, которых проходили военные действия. Что такое разрыв снаряда над головой ребёнка? Он на всю жизнь останется калекой моральным, будет заикаться, не разговаривать.

Мы на то и гражданское общество, чтобы долбить государство по всем местам. Всё это хорошо, мы видим наш патриотизм, героизм, как наши люди собирают огромные деньги на обмундирование наших военных и всего остального, когда армия в течение 10 лет последних, плоть от плоти, кровь от крови народная получала достаточное финансирование, это я так мягко говорю. Где это всё оборудование, способствующее жизнеобеспечению?

У нас все забыли, что был Вьетнамский синдром в США, от которого погибло, от самоубийств и остальных вещей больше чем во Вьетнаме, у нас был Афганский синдром и вообще после каждой войны всё это бывает.

Поэтому без подготовки специалистов, без назойливости гражданского общества, которое будет стоять над государством и говорить – когда? Вот вы будете делать, а мы с точки зрения закона об общественном контроле будем над вами стоять», – объяснил общественник.

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