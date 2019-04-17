Интернет-сайт не выдержал наплыва желающих посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих забронировать билеты на его дебаты с Петром Порошенко происходят перебои в работе билетного сервиса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении «Команды Зеленского» в Facebook.

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Отмечается, что менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Зеленского и Порошенко люди якобы уже забронировали 12 тысяч мест.

«Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому. Идем вместе и до конца!», — заявили в команде кандидата.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, в ночь на 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК «Олимпийский».