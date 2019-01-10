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10.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Интернет-стратегия Зеленского не поможет ему на выборах – эксперт

Хотя украинский комик Владимир Зеленский, заявивший о своих президентских амбициях,  пытается использовать новые технологии работы с людьми, это еще не означает, что ему удастся набрать много голосов на выборах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленский и его политтехнологи решили вести кампанию очень необычным для Украины способом – интерактивно.

«Мы помним его призыв «присоединяться к команде», но как осуществляется это присоединение? Люди просто регистрируются в Интернете, отправляют свои данные, отвечают на какой-то опросник. Действительно, последние годы во многих западных странах такие технологии имели место во время выборов. Но в Украине их эффективность будет гораздо ниже – у нас те люди, которые сидят в Интернете и те, кто приходят на избирательные участки – разные люди», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что самый активный электорат Украины – это пенсионеры.

«Кроме того, у нас около 30% населения живет в селах где покрытие Интернета значительно хуже и у людей совершенно другие заботы. Удастся ли Зеленскому конвертировать эти 500 тысяч подписчиков в реальные голоса и реальную команду, создать из них партию – очень большой вопрос. Скорее всего, у наго не хватит людей даже на все избирательные участки для нормального контроля, борьбы за результат», – прогнозирует Богатырев.

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