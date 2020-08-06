Интерпол отказался арестовывать главного врага черногорского диктатора Джукановича

06.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Комиссия Интерпола отменила три ордера на арест владельца Atlas Group Corporation Душко Кнежевича, выданных по запросу Черногории и удалила всю информацию о нем из своей базы разыскиваемых лиц.

Международная организация посчитала запрос Подгорицы «политически мотивированным» и несущим угрозу ее политическому нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Олигарх Душко Кнежевич, вынужденный бежать от своего вчерашнего партнера, а ныне злейшего врага диктатора Черногории Мило Джукановича в Великобританию, сам рассказал прессе о прекращении преследования его со стороны Интерпола.

Комиссия этой международной организации уголовной полиции изучила дело Кнежевича и отозвала три ордера, ранее выданных на его имя после того, как богатей через юристов подал апелляционную жалобу в штаб-квартиру Интерпола в Лионе. В свою очередь, оттуда на его имя пришло письмо от его адвоката, в котором сообщается, что он больше не разыскивается международной уголовной полицией.

«Комиссия по контролю за международными ордерами на арест рассмотрела наше заявление на своей 113-й сессии, которая проходила в Лионе в период с 29 июня 2020 года по 3 июля 2020 года, – говорится в письме. – С большим удовольствием сообщаю вам, что наша апелляция была принята и все три ордера на арест были отменены, а вся документация, связанная с вышеупомянутыми ордерами на арест, была удалена из базы Интерпола…

В пункте 52 решения четко говорится, что «в этом деле преобладает политический аспект, и поэтому Интерпол может служить инструментом для политически мотивированной деятельности, тем самым отрицая свой нейтралитет…. В заключении говорится, что информация, предоставленная властями Черногории, не соответствует статье 3 Устава Интерпола».

Душко Кнежевич в свое время был правой рукой Мило Джукановича, и благодаря его связям – последнему удалось обрести нужные знакомства на Западе.

Олигарх активно способствовал процессу отделения страны от Сербии и вступлению ее в НАТО, однако впоследствии его державный друг проявил криминальные наклонности и в его отношении: отобрал Atlas Bank и оздоровительный комплекс «Мельине».

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Кнежевич пытался судиться с Джукановичем в Черногории, но безуспешно, против него были возбуждены дела за неуплату налогов, отмывание денег на сумму в полмиллиарда долларов и злоупотребление служебным положением, а самого его задерживали в Великобритании по запросу Подгорицы, но не стали депортировать (Кнежевич гражданин Черногории, Великобритании и Кипра).

При этом Душко Кнежевич регулярно публикует компроматы на черногорский режим.