Интерпол задержал экс-главаря «Айдара» по запросу России

01.03.2020, Киев, Михаил Рябов

В Греции по запросу России задержан Интерполом экс-депутат Верховной рады и бывший глава нацбата «Айдар» Сергей Мельничук.

Об этом он сообщил в своем блоге.

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«Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия, и сейчас Интерпол будет задерживать. Для кого мы воевали, чтобы чума российская не пошла в еврозону?!» – сказал дрожащим голосом Мельничук, экстренно выйдя в прямой эфир в Facebook.

Он уточнил, что находится вместе с супругой, которая находится на 7 месяце беременности, а также с 9-месячным сыном.

«Посольства молчат, ничего никто никому не говорит. Полная тишина», – сокрушается Мельничук, уточняя, что нуждается в адвокате.

Интерпол несколько недель назад по запросу России задерживал в Польше боевика УНА-УНСО Игоря Мазура, принимавшего участие в боевых действиях в Чечне в рядах незаконных формирований сепаратистов. Однако Варшава отказалась экстрадировать боевика в Россию и отпустила его на Украину.

Отметим, что боевиком «Айдара» числилась и печально известная Надежда Савченко, обвинявшаяся в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе, однако впоследствии отпущенная на свободу в рамках обмена пленными.