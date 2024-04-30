Интервью Дугина Карлсону наделало немало шума на Западе и в России

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Американский тележурналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина.

Он представил собеседника как самого известного политического философа в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги», – представил собеседника журналист.

Интервью записано в Москве. Но Такер не уточнил, когда именно состоялась беседа: во время поездки в российскую столицу для записи интервью с Путиным или в ходе другого визита.

Дугин также отозвался о Карлсоне комплиментарно.

«Такер Карлсон, наверное, лучшее из того, что можно найти в современной Америке. При этом он именно убежденный американский патриот. Для него любовь к Отечеству – абсолютный императив. Как и для нас. Но содержание нашего консерватизма существенно разнится, а вот этика и отторжение сатанинской цивилизации современных глобалистских элит нас сближает. Такер Карлсон спасает честь и достоинство западного мира. И при всех различиях, его борьба – это наша общая борьба за свободу и истину», — написал философ в своем тг-канале.

В опубликованном Такером отрывке Дугин объясняет, почему либерализм ведет к смерти человечества, а президент РФ Владимир Путин защищает консервативные ценности.

В целом в России на сам факт интервью отреагировали восторженно.

«Внезапно, Такер заслонировался до натурально СОЛЯРНЫХ величин, вот это мощь», – похвалил американца писатель Александр Пелевин.

«Интервью Александра Гельевича Дугина Такеру Карлсону – событие мирового масштаба. Великий русский философ беседует с великим американским журналистом. Такер Карлсон посчитал, что кроме Путина символом сегодняшней России является Дугин», – восклицает православный олигарх Константин Малофеев.

«Дугин назначен главным философом, главным мыслителем России, авторитетом Такера Карлсона, представляющего западную цивилизацию. Нравится вам это или нет, – назначение состоялось», – считает политолог Сергей Марков, отметив, что главы США и ЕС тут же подтвердили правоту тезиса Дугина о либерализме, начав запрещать Тик Ток.

«Дугин – это русское оружие главного калибра. Интересно себя чувствуешь, осознавая, что присутствуешь при историческом событии. Точнее, при событии из истории русской мысли. Причём таком, которое будет во всех школьных учебниках», – не боится пафоса политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

Публицист Сергей Мардан считает, что Дугин станет теперь в США символом России.

«И вот тут выходит на сцену Александр Гельевич Дугин, похожий одновременно вообще на всех крутых русских – Толстого, Достоевского и Солженицына. «Философ Путина», потерявший дочь, не сломленный и написавший книги такой толщины, что любой американский профессор глядя на них чувствует себя самозванцем. Для Америки, причем и консервативной, и либеральной, Дугин теперь – олицетворение русской идеи. А всякие суетливые персонажи, которых легко спутать с продавцом электроники из магазинчика на Брайтон-Бич, для американцев больше не Россия», – написал Мардан.

«Дугин в интервью Такеру Карлсону сказал всё то, что Карлсон ожидал услышать и не услышал от Путина, чтобы дать сигнал для правоконсервативного избирателя в США. Такой парадокс, усмешка истории», – написал политтехнолог Евгений Минченко.

Политологу Ивану Пятибратову Такер показался несколько потрясенным речью Дугина.

«Так или иначе, сразу становится понятна неприязнь к России за рубежом. Не из-за присоединения Крыма или СВО, а из-за независимой суверенной идеи. Ее можно оценивать как угодно, но то, что она не совпадает с международным мейнстримом – это факт. Россия стала контркультурой, а значит – врагом статуса-кво», – написал Пятибратов.

Однако у интервью нашлись и критики.

«Крестовый поход» Дугина против адского «либерализма» под знаменем радикального консерватизма («традиционализма») под колокольный звон — настолько понятная хрень, что даже как-то неудобно пояснять… Борьба буржуазии (либерализма) с абсолютизмом (консерватизмом) шла несколько столетий. Победа была предрешена — потому что архаика, в итоге, всегда проигрывает прогрессу», – ударился в «прогрессизм» публицист Владимир Голышев.

Между тем, политолог Павел Никаноров даёт не классово-историческое, а цивилизационное определение сути противостояния Запада и России.

«Абсолютно согласен с мнением, что америкосы и европеоиды ни во что не ставят и глубоко презирают похожих на них россиян. И чем больше похожи, тем сильнее презирают. Посмотрите хотя бы на сбежавших европоподобных иноагентов-релокантов. Они там никто, и звать их никак. А уважают, боятся и даже благоговеют американцы и европейцы только перед трушными русскими, такими, как Дугин, с его инфернальным космическим, фундаментальным ортодоксальным дискурсом, с его обличьем а-ля Tolstoy and Dostoewsky. Вот таких таинственных, мудрых и непонятных русских – да, они признают как равных себе экзистенциальных соперников и достойных боязни и уважения соседей по цивилизации. Поэтому – не будь жалким европейцем второго сорта, а будь как Дугин. Не сомневаюсь, что в эту сторону тренд и пойдёт после СВО», – заключил Никаноров.