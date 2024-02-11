Интервью Путина добавило очков Трампу на выборах

Главная цель интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным показать, кто выступает за мир – это Путин и Трамп, тогда как Байден и Зеленский хотят продолжения войны.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной посыл Владимира Путина к американской аудитории через Карлсона был в том, что Россия хочет мира, Россия всегда была готова к миру, Россия хотела мира, вела переговоры, но, к сожалению, западные страны и США обманывали Россию и не уважали её интересы. Поэтому получилась война. Это главный посыл.

Исходя из этого, Владимир Путин говорит, что мы готовы сейчас вести переговоры, остановить эту войну. Он говорит, что вам всё равно не победить Россию военным путём. Вот вы подготовили огромное наступление украинской армии, сделали его, оголили уже все свои склады, во всяком случае европейских стран. И все равно вы не победили Россию и не победите Россию, сколько не воюйте».

Ещё одно послание, по его словам, заключается в том, что в России и на Украине живет единый народ, и это – гражданская война. Поэтому рано или поздно мы будем жить вместе, в России, единым народом. А для этого обязательно должны уважаться вопросы безопасности России, пройти денацификация и демилитаризация Украины, а те территории, которые пожелали войти состав России, должны быть признаны субъектами РФ.

«Главный итог может быть, такой: посмотрят, условно говоря, может быть 100-150 миллионов человек это интервью. Из них, по всей видимости, где-то 50 миллионов будет американцев, из них 5 миллионов сделают вывод такой: ну так Путин за мир, за войну только Байден и Зеленский. Надо голосовать за Трампа, чтобы не было никакой угрозы ядерной войны, и чтобы был мир. Вот такой главный результат.

И я думаю, что ради этого результата, так Карлсон и брал интервью у Путина. У российского президента главная цель была, что если война закончится, то будет мир», – заключил Марков.