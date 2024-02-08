Интервью Путина Такеру Карлсону. Чего боятся враги России

Алексей Муратов.  
08.02.2024 19:17
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Политика, Россия, США


Противники России на Западе не зря переполошились из-за визита в Москву журналиста Такера Карлсона, который записал интервью с Владимиром Путиным. Трансляция беседы с российским президентом анонсирована сегодня ночью и будет иметь важные политические последствия мирового масштаба.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Противники России на Западе не зря переполошились из-за визита в Москву журналиста Такера Карлсона,...

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Готовящееся интервью с Владимиром Путиным, анонсированное американским журналистом Такером Карлсоном, наделало много шума ещё до того, как успело выйти. Не удивительно, ведь сегодня в мире наблюдается информационный голод. В эпоху интернета и доступной информации западные СМИ старательно пытаются скрыть любую информацию с Востока, поэтому у населения так называемого «мирового сообщества» появляется много вопросов, которые остаются без ответа.

Люди чувствуют, что мир меняется, и понимают, что перемены складываются отнюдь не в их пользу. Поэтому многие лихорадочно ищут любую информацию, но всё равно остаются без ответов.

Интервью с Владимиром Путиным станет мощнейшим снарядом в информационной войне, которую, по словам множества экспертов, мы якобы проиграли.

Немецкий репортаж в Мариуполе и другие относительно правдивые события – это лишь первые капли в будущем информационном потоке, который однажды захлестнёт Запад. Но после интервью с президентом РФ информация может хлынуть сплошным потоком прорванной информационной плотины.

Возможно именно в этом заключается российская стратегия ведения информационной войны. А возможно это вовсе не стратегия, а исконная приверженность русских к справедливости и правде, в которой заключается наша главная сила.

В любом случае это является наиболее выигрышной позицией. Потому что русские хорошо знают, что правда всегда выходит наружу, а всё тайное рано или поздно становится явным.

Вполне возможно, что после этого мы начнём отчётливей слышать тайные имена настоящих заказчиков мирового кризиса, кукловодов американских президентов и других владельцев транснациональных корпораций, которые скупили треть планеты и с кем нам в конечном итоге нужно будет разобраться.

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