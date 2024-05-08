Интервью Санду иноагенту Дудю: эпический провал или продуманная стратегия?

В Молдове наиболее обсуждаемой темой последних суток стало интервью президента Майи Санду беглому тележурналисту и блоггеру Юрию Дудю (признан в Российской Федерации иноагентом).

Подавляющее большинство наблюдателей считают это интервью эпическим провалом команды Санду, в результате которого президентка Молдовы выставила себя некомпетентной деревенской дурой, которая плюет на законы собственной страны, по своей прихоти отказывается подписать декрет о назначении башкана Гагаузии членом правительства и сама решает, какие СМИ можно закрывать, поскольку они являются «средствами дезинформации». При этом в медвежьей услуге Санду обвиняют организаторшу этого позора, члена её команды, автора закона о запрете Георгиевской ленты в Молдове, депутата парламента от партии «Действие и солидарность» Наталью Давидович.

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По словам переводчицы и блоггера Марины Айдовой, это интервью – «какой-то жуткий испанский стыд или, как говорят наш дети, жуткий кринж».

«Вы знаете, я даже пожалела Дудя. Ну связалась с ним дурочка с переулочка, ответственная в молдавском парламенте за нацменьшинства. Ей показалась замечательной идея, чтобы Юра, как она его всегда называет, представил Майю Санду русскоязычным избирателям в благоприятном свете перед предстоящими выборами. Я так понимаю, что основная адресная аудитория этого интервью именно они, потому что кто это еще в здравом уме и доброй памяти будет смотреть, я просто не представляю», – пишет Айдова в своём телеграм-канале.

По её словам, главным недовольным от всей этой затеи должен был остаться сам журналист-иноагент.

«Я думаю, что, уезжая из Молдавии, Юрии Дудь помянул не самым добрым словом дурочку с переулочка, которая предложила ему слупить на дурачка хорошую сумму. На дурачка не получилось. Он, конечно, избегает острых вопросов у правильных людей. Но тут получился просто ужасающий профессиональный эпик фейл. Думаю, что у него одна надежда, что этот профессиональный позор никто просто не осилит досмотреть. Я досмотрела. Наверное, я мазохист», – написала Марина Айдова.

Политолог Александр Стахурский иронично замечает, что Санду должна разоблачить ненавистницу Георгиевской ленты Наталью Давидович как агента Кремля в своём окружении.

«Пишут, что на интервью Дудю Санду якобы сподвигла депутат PAS Наталья Давидович. Если это действительно так, то подправить (не спасти) имидж главы государства может только разоблачение в рядах своей партии “агента кремля”, который организацией данного интервью провел целую спецоперацию по дискредитации светлого образа Майи Григорьевны», – отмечает Стахурский.

«Если какой-нибудь иностранец будет судить о Молдове по интервью Санду Дудю, у него может сложиться впечатление, что страной руководят тупые лицемеры», – пишет молдавский журналист Дмитрий Чубашенко. По его словам, для большинства жителей Молдовы очевидно, что она лицемерит и лжет. Для местной аудитории она ничего нового не сказала, просто повторила свой традиционный набор вранья. «Увеличение аудитории только мультиплицирует лукавство Санду. Честно она не может победить ни на президентских выборах, ни на своем референдуме за евроинтеграцию. Отсюда и стратегия: больше лжи! больше фарисейства!» – отмечает журналист.

Телеведущий и шоумен Дмитрий Буймистру считает, что этим интервью Дудь оказал услугу оппозиции Санду.

«От Дудя можно было ожидать, что он будет целовать Санду ноги за ее одержимость Европой и антипутинский настрой. Однако этого не было. Послевкусие осталось такое, что журналист знает больше о проблемах Молдовы, чем ее президент. На все острые вопросы о цензуре, преследовании оппозиции и прочее, Санду лишь тараторила скороговорку о вездесущей коррупции, которую не получается победить из-за вездесущей коррупции. Вероятно, президент рассчитывала, что Дудя будет интересовать ее увлеченность европейской повесткой и он будет радостно хлопать в ладоши, когда узнает, что она сажает деревья и бегает по утрам. Но в итоге Дудь, можно сказать, оказал услугу нашей оппозиции. Может его вообще заслал Кремль!», – написал Буймистру в своём канале.

Впрочем, эту оценку разделяют далеко не все. Российский политолог Александр Носович уверен, что Юрий Дудь грамотно отработал свою задачу и свой гонорар.

«Почему я уверен, что это проплаченный материал и Дудю за него заплатили? Во-первых, там на десятки идёт счёт фразам, зацепившись за которые Дудь мог бы морально и интеллектуально уничтожить президента Молдавии. С другим собеседником он бы так и сделал, а с Санду каждый раз предпочитал сменить тему. Во-вторых, Юрий Дудь – это человек, который сделал себе карьеру в журналистике вопросами, за которые в приличном обществе сразу бьют в морду и более не общаются. Заинтересуйся Юрий Дудь на самом деле неизвестной и неинтересной его аудитории Майей Санду, он бы первым делом спросил у неё, правду ли говорят, что она – лесбиянка. Этот же Юрий Дудь как ни в чем не бывало выслушал умилительную историю про живущую в простой кишинёвской квартирке президентку Молдовы, которой мама возит на работу обед. Как можно скандальному журналисту бесплатно всё это слушать и не уточнить хотя бы про платьица Санду ценой в её родную деревню, не представляю», – замечает он.

Приднестровский аналитик Анатолий Дирун считает, что Санду эффективно выполняет свою задачу – путём эмоционального воздействия привлечь на свою сторону колеблющийся электорат. И в этом ей помогает работающий с ней ещё один иноагент – политтехнолог Марат Гельман, который хорошо помнит технологии «голосуй сердцем».

«Технологически, этим интервью удалось в очередной раз спровоцировать эмоциональный интерес к М. Санду – 2,7 млн просмотров за сутки неплохой результат. А это именно то, что необходимо в период избирательной кампании. Не обсуждать же ведь запросы Антикоррупционной прокуратуры по поводу строительства дорог и других инфраструктурных проектов А. Спыну. Вывод простой: до тех пор, пока молдавская оппозиция не состоянии хоть как-то организационно оформить объединение своих усилий и сформировать единую повестку на выборы – команда М. Санду сможет и дальше позволить себе такие творческие эксперименты. Те, кто наивно думает, что такие проекты не готовятся и не прорабатываются заранее – имеют слабое представление как работает “сумма политтехнологий”» – утверждает Анатолий Дирун.

С Дируном согласен молдавский политолог Александр Кориненко. По его оценке, команда Санду работает на определённый сегмент русскоязычной аудитории – молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, потребляющих медийный контент Украины и российской оппозиции.

«Есть часть русскоязычного электората: молодые, против войны, относят себя к либеральному крылу, за евроинтеграцию. Оппозиция с ними не работает, они кучкуются в известных пабликах и тг-каналах, у них нет кандидата. Хочу отметить, что они в российском информационном поле: Дудь, Кац, Шихман, даже Собчак. Просто листайте их сторис в инсте, они в восторге. Знаю одно – ответы президентки им были по барабану, сам факт. Майя Григорьевна потихонечку и красиво перетягивает их на свою сторону и кто знает, но может именно, русскоязычные 18-40 лет обеспечат ей победу в первом туре», – считает политолог.