Интервью Зеленского и Буданова: ключевые изменения в киевской пропаганде

Сразу два «больших человека» из Киева синхронно выстрелили большими и обстоятельными имиджевыми интервью в солидных западных СМИ. Главный по разведке Кирилл Буданов поговорил с британским The Economist, а Зеленский – как второй человек на Украине после американского посла – поделился со зрителями американского СBS.

Оба интервью претендуют на звание этапных и стараются дать внешней аудитории ответы на интересующий их вопрос «А что дальше?», учитывая возросшую усталость целевой аудитории на Западе от украинского сюжета и сильное разочарование от скромных итогов распиаренного контрнаступления. Западную общественность понять можно – они хотят знать, во что вкладываются и не хотят вкладываться втемную. По сути, от Зеленского им нужна некая презентация военно-политического бизнес-плана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Второй по значимости задачей, которой подчинены оба интервью, очевидно, является «разогрев» падающего интереса западной аудитории к украинской проблематике накануне запланированной уже на следующей неделе поездки Зеленского в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Это тоже правильно с пиаровской точки зрения, особенно учитывая изменившийся фон и контекст.

В этот раз Зеленский не будет выступать перед Конгрессом, как было в его прошлый визит в декабре 2022 года, когда американские законодатели встречали его как героя – стоя и аплодисментами. По информации Financial Times, во время нынешней поездки хозяин Банковой посетит Капитолий в обычном рабочем режиме – без всякой помпы – и встретится с небольшими группами конгрессменов. Будет и личная аудиенция у Байдена – там Зеленский намерен просить дополнительной военной помощи.

Это для американского президента вопрос сейчас сложный, потому что его вовсю атакуют политические противники с неудобными вопросами о том, куда делась предыдущая помощь, в связи с чем из Вашингтона в Киев снова летит представительная делегация пентагоновских ревизоров.

Но вернемся к интервью Зеленского СBS. В целом он не сказал чего-то принципиально нового, хотя были и интересные моменты. Так, хозяин Банковой анонсировал «мощный прорыв» российской линии обороны в Приазовье. Заявив это, Зеленский, по всем законам драматургии «зажал» любую конкретику – мол, знает, где это произойдет, но озвучивать публично не будет.

Также Зеленский активно оправдывал украинские ракетные обстрелы российской территории, по поводу чего в Вашингтоне периодически робко намекают, что, мол, не стоит.

«Россия должна знать, что где бы они ни находились, какое бы место они ни использовали для запуска ракет по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: «Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете. Они должны знать, что если вы отключаете нам электричество, лишаете нас электроэнергии, лишаете нас воды, лишаете нас бензина, то вы должны знать, что мы имеем право это сделать [с вами]», – говорит украинский президент.

Не обошлось без упреков в сторону Запада, который, по мнению Зеленского, «расслабился» прошлой осенью и недостаточно быстро снабжал ВСУ техникой и боеприпасами. Намек понятен, мол, если бы не вы, то мы бы ого-го, ну а так – не взыщите.

Ключевым месседжем Зеленского американской аудитории, повторенным несколько раз на разные лады и довольно навязчиво, стало резкое неприятие идеи «замороженного конфликта». Очевидно, это не только личное мнение самого Зеленского, но и консолидированный ответ всех киевских «ястребов» тем кругам в Америке, которые об этой заморозке в последнее время говорят все чаще.

Также это можно считать и завуалированным ответом турку Эрдогану, который буквально вчера снова охмурял киевских и московских начальников прелестями «Стамбула-2» и баял, что, мол, в проигрыше по итогам мирного процесса по Украине никто не будет.

У Зеленского совсем иной взгляд на вещи: никаких замороженных конфликтов и пауз в боевых действиях. Короче, «нельзя давать Путину передышки». Понятное дело, что эти милитаристские посылы плохо корреспондируются с миротворческими пассами Эрдогана, Папы Франсиска и прочих Гуттеришей.

Хотя Зеленский и был вынужден признать, что наступление идет туго, но ВСУ, по его мнению, все равно должны двигаться вперед, не отвлекаясь на такую ерунду как мирные переговоры. По словам Зеленского, сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, участники которой выпускают по 40 000 снарядов в день.

«Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки. Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление – и перешли в контрнаступление. И, несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории», – доложил Зеленский американцам.

Ну и где здесь хотя бы минимальная платформа для какого-то компромисса? Переговоры, говорите? О чем и с кем? Пока что, увы, не с кем и не о чем. От реальных переговоров не для галочки нас отделяют еще десятки уничтоженных в ходе боев деревень и десятки тысяч санитарных потерь. Может быть, тогда до самого твердолобого в Киеве дойдет, что угробить еле живую синицу в руке в погоне за призрачным журавлем в небе – это не лучший выбор.

Потому что предметом договоренностей, в итоге, будет ровно то же, что и сейчас и весной минувшего года. И тут нельзя не согласиться с Трампом – пойди Киев на попятную год назад, он бы получил то же, что и теперь, но без лишних и ненужных жертв.

Не обошлось и без традиционных пугалок и игры на страхах западной аудитории – мол, мы защищаем вас от агрессивного Путина:

«Если Украина падет, Путин, конечно, пойдет дальше. Что будут делать США, когда Путин дойдет до стран Балтии? Когда он дойдет до польской границы? Смотрите, если Украина падет, что будет через десять лет? Просто подумайте об этом. Если [русские] дойдут до Польши, что будет дальше? Третья мировая война? Весь мир должен решить, хотим ли мы остановить Путина, или мы хотим начать мировую войну».

В общем, продолжайте донатить – и не жужжите.

Начальник украинского ГУР Кирилл Буданов, в свою очередь, лал понять, что не боится прогнозируемых многими экспертами «калибровок» энергосистемы Украины будущей зимой.

«Пусть начинают. Они тоже получат ответ», – цитирует The Economist ответ Буданова россиянам.

Буданов даже поведал о некоей «ограниченной позиции сдерживания и возмездия», над которой работает его структура, чтобы противостоять зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России. По словам начальника ГУР, нынешние украинские атаки преследуют три основные цели: истощить российские системы ПВО, вывести из строя военный транспорт, бомбардировщики и нанести ущерб военным производственным объектам.

Вместе с тем, в интервью Буданова зафиксированы и новые для киевского начальства нотки. Так, в отличие от большинства украинских пропагандистов, он не надеется, что Россия когда-нибудь сдастся.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом Победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве».

Эта мысль является продолжением недавнего похожего по тональности заявления Зеленского о том, что «хэппи-энда не будет». Видимо, киевские випы работают в унисон, стараясь понизить планку ожиданий своей аудитории, чтобы не вышло как с нынешним контрнаступом – замах на рубль, а выхлоп на копейку.

И вот это настраивание людей на длительную затяжную войну на истощение – пожалуй, главная смена вех в киевской пропаганде с момента начала СВО. Причем, судя по тождественности последних словесных интервенций Столтенберга, в НАТО, как минимум, в курсе того, что воевать придется до морковкиного заговения.

Отдаление перспектив окончания войны сейчас вообще общая тема – как в Киеве, так и на Западе. Даже записные миротворцы из Ватикана тяжело вздыхают, когда их спрашивают на эту тему. Похоже, только в России еще остались розовые пони, ожидающие скорой заморозки, но и они в последнее время заметно приуныли. Хотя, самые стойкие умудряются находить признаки грядущей разрядки в каких-то мелочах, странностях и оговорках западных лидеров.

Ситуацию осложняет тот факт, который был вынужден признать даже Буданов – Украина сейчас тотально зависит от внешних игроков, в то время как Россия «зависит сама от себя».

Впрочем, в этом моменте киевский Скорцени не открыл Америки. Россия действительно воюет «на свои» и не клянчит ракеты со снарядами по всему миру. Если бы обе стороны воевали исключительно на свои, война бы и правда давно закончилась, ввиду несоразмерности потенциалов. Однако вместо этой простой мысли обществам скармливают другую – куда менее очевидную, в соответствии с которой – война должна прекратиться односторонним сложением оружия одной из сторон.

Вот и Буданов уверен, что о прекращении огня и мирном соглашении нельзя говорить, пока Киев не вернет свою территорию, а Россия не разоружится. Удивительным образом эта фраза корреспондируется со свежим темником Шольца, заявившего на федеральном конгрессе крупного немецкого профсоюза Verdi , что условие переговоров по Украине – это согласие Путина вывести свои войска из Украины.

«Это очень циничные заявления, говорить стране, на территории которой танки другой страны, чтобы она вела переговоры, а не защищалась», – добавил бундесканцлер.

В общем, переговоров не будет, это мы уже поняли. И возврата границ 1991 года – это тоже понятно. Но есть ли у вас план, пан Буданов и герр Шольц? У Зеленского я об этом не спрашиваю, у него план есть всегда и на любой вкус.