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Владимир Зеленский продолжает попытки убедить Дональда Трампа в своей нужности и полезности, посылая новой американской админстрации все более откровенные и отчаянные сигналы через ведущие западные медиа. Сегодня он дал большое интервью агентству Reuters, основной тезис которого был вынесен редакцией в заголовок: “Зеленский говорит: «Давайте заключим сделку», предлагая Трампу минеральные ресурсы в обмен на безопасность».

«Зеленский внимательно изучил некогда засекреченную карту обширных месторождений редкоземельных металлов и других важнейших минералов, пытаясь таким образом апеллировать к склонности Дональда Трампа к сделке. Президент США, чья администрация настаивает на скорейшем прекращении войны Украины с Россией, заявил в понедельник, что хочет, чтобы Украина поставляла США редкоземельные металлы и другие минералы в обмен на финансовую поддержку ее военных усилий». «Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за», — ответил на это Зеленский, подчеркнув необходимость гарантий безопасности Украины от союзников как части любого урегулирования», – говорится в материале.

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Отмечается, что идею открытия своих важнейших полезных ископаемых для западных компаний Украина выдвинула осенью прошлого года, представив «план победы», который должен был поставить ее в наиболее выгодную позицию для переговоров и заставить Москву сесть за стол переговоров.

Зеленский тогда заявил, что не менее 20% минеральных ресурсов Украины, включая около половины месторождений редкоземельных металлов, находятся под российским контролем и мотивировал западные компании вкладываться в освобождение этих территорий от россиян военным путем.

В этот раз Зеленский в интервью не только напомнил, что редкоземельные металлы играют важную роль в производстве высокопроизводительных магнитов, электродвигателей и бытовой электроники, но и припугнул, что Москва может открыть эти ресурсы для своих союзников — Северной Кореи и Ирана, которые являются заклятыми врагами США.

«Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Приднепровский регион, центральную Украину», — сказал он.



«Зеленский развернул карту на столе в хорошо защищенном офисе президента в Киеве, показывая многочисленные месторождения полезных ископаемых, включая широкую полосу земли на востоке, отмеченную как содержащую редкоземельные металлы. Примерно половина ее, похоже, находилась на российской стороне нынешних линий фронта», – отмечается в материале.

Зеленский вновь пообщал американцам отдать в их распоряжение «крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, используемого в ядерной энергетике и оружии».

Кроме того, по его словам, многие месторождения титана были обнаружены на северо-западе Украины, вдали от боевых действий.

Агентство отмечает адаптивность пропагандистских усилий Киева:

«Украина быстро перестроила свой внешнеполитический подход, чтобы привести его в соответствие с транзакционным мировоззрением, изложенным новым хозяином Белого дома, важнейшим союзником Украины. Однако Зеленский подчеркнул, что Киев не предлагает «раздать» свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство по их совместной разработке: «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны заработать больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и он будет. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом», – говорится в материале.

По словам Зеленского, Россия в деталях знала, где находятся критически важные ресурсы Украины, из геологических изысканий советских времен, которые были возвращены в Москву, когда Киев обрел независимость в 1991 году.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев и Белый дом обсуждают идею использования обширных подземных газохранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.

«Я знаю, что администрация Трампа очень заинтересована в этом… Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — сказал он.

Интервью публикуется за несколько дней до Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля и на которую соберутся представители десятков западных стран в непредсказуемый момент почти трехлетней войны. Американскую делегацию возглавит лично вице-президент Джей ди Вэнс.

Зеленский сообщил, что планирует посетить форум, где также ожидается присутствие Кита Келлогга, спецпредставителя Трампа по России и Украине.

Украинский лидер заявил, что ему необходимо было лично встретиться с Трампом до встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным, «иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины».

Трамп заявил сегодня, что рассчитывает поговорить с Зеленским на следующей неделе. Зеленский сказал, что его собственным приоритетом будет повышение потребности Украины в гарантиях безопасности как части любой сделки.

Он сказал, что между его командой и советником по национальной безопасности Келлогга и Трампа Майклом Уолцем якобы уже налажены регулярные контакты.

«Каждый день мы общаемся, обсуждаем общие вопросы, но конкретика появится чуть позже», — утверждает Зеленский.

Что касается ситуации на поле боя, то Зеленский в этом интервью впервые подтвердил, что его войска в четверг начали новое наступление, продвинувшись на 2,5 км (1,5 мили) дальше в глубь Курской области России.

Также, по его словам, на следующей неделе украинское правительство намерено запустить выгодные контракты на набор в ВСУ, чтобы привлечь в них молодых людей в возрасте 18-24 лет (до призывного возраста). Зеленский отказался сообщить, сколько молодых мужчин, как ожидается, запишутся в армию.