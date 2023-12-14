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В украинские части возвращают тяжело раненных и ампутантов, которых врачебно-консультационная комиссия признает годными к продолжению службы.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские войска продолжают по-прежнему нести катастрофические потери. Причём потери эти пытаются восполнять даже инвалидами и людьми, которые получили серьёзные ранения и увечья. Мне пришла информация, что в Харьковской области сразу троих военнослужащих прислали из госпиталя, которые лишились конечностей. Одного даже прислали, которому не успели сделать протез, то есть ВКК признала их годными к прохождению службы. Один после осколочного ранения остался без части кишечника и мочевого пузыря – этот человек-инвалид, и его тоже отправили на фронт. Как он будет в таких суровых условиях нести службу, требуя особого ухода, гигиены и прочих вещей, мне непонятно. Но у украинских медиков другая задача: как можно больше отправлять на фронт, потому что не хватает ресурсов», – отметил он.

За счет таких «бойцов» Зеленский заявил, что сухопутные войска Украины уже насчитывают порядка 600 тысяч человек, и вполне возможно, что это соответствует действительности.

«В эти 600 тысяч входят как раз и инвалиды, и те, кто сидят в тылу, те же самые работники военкоматов, кто, по сути, никогда фронта и не видел. Так что сейчас основная наша задача – сделать всё возможное, чтобы истощить все резервы на территории Украины. К сожалению, с этими резервами мы истощаем и людской резерв. А, по сути, это русские люди, которые просто одурманены и под различными предлогами находятся на линии боевого соприкосновения, в том числе в принудительном порядке», – заключил Марочко.