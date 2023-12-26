Инвалидам без глаза можно, а депутатам – нельзя. Украина воет, читая новый закон о мобилизации

Извините, но этот текст снова про украинскую мобилизацию. Что поделать – это сейчас топ-тема у небратьев за поребриком, и шум вокруг нее стоит такой, что с лихвой перекрывает даже попытки медиатехнологов Банковой перевести стрелки внимания на очередную перемогу ВСУ в Феодосии, вокруг которой еще вчера целую неделю радостно плясала бы вся украинская пропагандистская рать. Но сегодня – не вчера. На дворе – пять дней до нового года. А вот настроение у украинцев совсем не новогоднее.

Итак, Кабмин Украины все же внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ опубликован на сайте парламента и предусматривает целый ряж драконовских мер, прочитав о которых вздрогнул не один украинский мужик призывного возраста.

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Главное нововведение – отправка повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, или по электронной почте. То есть, вся процедура отдана на откуп бездушным цифровым алгоритмам, отвертеться от которых, используя привычный человеческий фактор, уже не выйдет. Более того, военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, внесут в Единый реестр должников. А это уже куда серьезнее.

Попавшие в этот реестр столкнутся с ограничениями, которые превратят их жизнь в бесконечный бег с препятствиями: им запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора и договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.

Видите, сколько хороших новостей для потенциальных «двухсотых» и «трехсотых»? Прямо глаза разбегаются. Особенно в части «положительной» мотивации.

Но и это еще не все. Какая же мобилизация без драконовских наказаний за уклонение от нее? Украинское правительство подготовило и внесло в парламент документ, направленный на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

Теперь на Украине можно угодить в тюрьму на срок от трех до пяти лет всего лишь за отказ пройти медицинскую комиссию. Новые правила мобилизации предусматривают повторное медобследование граждан, которые уже были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы. Также введена уголовная ответственность за неявку в военкомат в течение 60 дней со дня объявления мобилизации, независимо от получения повестки.

Наконец, документом предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета, которые в условиях особого положения могут составлять около $5 тысяч. Про такие новшества как отмена понятия ограниченной годности и снижение нижней планки призывного возраста с 27 до 25 лет уже писалось, повторяться не буду.

В общем, ховайся, кто может. А кто не спрятался – военком не виноват. Тем временем в Киеве и других крупных городах уже появились блокпосты, на которых тормозят авто для проверки документов. В частности, такие блокпосты сегодня появились в киевском районе Осокорки, на Дарнице и в районе Харьковского шоссе.. Власти утверждают, что это не связано с мобилизацией, а просто «учения по безопасности», которые будут проходить до 28 декабря.

Появление нового законопроекта, резко закручивающего гайки в сфере комплектации ВСУ, было встречено на редкость единодушным неодобрительным гулом в украинских соцсетях. Что думают посполитые вне соцсетей, можно лишь догадываться, но вряд ли их мнение сильно отличается от сетевых ЛОМов.

Особенное возмущение вызвал пункт законопроекта, согласно которому мобилизация не касается народных депутатов.

«Инвалидам без глаза можно, а депутатам нельзя. Рисковые ребята эти депутаты, вот рисковые, но их в том шампанском утопят», – пишет киевский тележурналист Максим Назаров.

«Меня больше всего поразили оставленные отсрочки силовому блоку. Ну ладно народные депутаты… Это же, как нужно бояться Зеленскому и Ермаку. Нужно одних граждан стравить с другими. Как говорится, если полиция не хочет завтра оказаться в окопах, нужно сегодня избивать тех, кто может выступить против властей или принимаемых законов», – резонно отмечает «блогер-уклонист» Мирослав Олешко, которому недавно предъявило подозрение СБУ.

Припомнили украинцы и наезды фарионоподобных на русскоговорящих военных:

«Уважаемые депутаты, а почему в новом законе о мобилизации нет ни слова о том, что русскоязычные должны иметь отсрочку от мобилизации, пока не выучат украинский язык?» – ехидно спрашивают «слуг народа» в соцсети.

Ведущий рупора «сороястни» – «Радио НВ» Валерий Калныш обнародовал собственный инсайд, согласно которому депутаты от фракции «Слуга народа» получили рекомендации о необходимости избегать комментариев и валить все на военных.

«Про мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит… Фракции следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях. Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию».

Сомнения в том, что у Зеленского лихорадочно ищут способы перевести стрелки на Генштаб и лично Залужного, выставив их в глазах плебса виновниками всех бед, отпали после того, как в бой вступила тяжелая артиллерия Банковой в лице черноротой нардепки Марьяны Безуглой.

Она пишет, что права на отсрочку от мобилизации хотят лишить и лиц с инвалидностью второй группы. При этом Безуглая прикрепляет к своему посту скан, который должен убедить аудиторию в том, что на такой драконовской мере настаивает лично главком ВСУ.

А тем временем депутаты, выписавшие сами себе бронь от попадания на фронт, призывают остальных «принять и понять» необходимость «сложных и непопулярных решений».

Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко утверждает, что загнать в окопы полмиллиона мужиков нужно для для восполнения санитарных потерь ВСУ и формирования новых подразделений.

Он также отметил, что «все должны» воевать, а не «рассказывать об экономическом или о каком-то ещё фронте». Спасибо нардепу за неслыханную искренность. Это ж какого масштаба должны быть санитарные потери, что компенсировать их нужно полумиллионной мобилизацией? Вопрос риторический.

А депутатка от либеральной партии «Голос» Инна Совсун исподволь готовит посполитых к неизбежности мобилизации женщин. По ее словам, необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации, а также другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий:

«Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны», – настраивает Совсун «жиночок».