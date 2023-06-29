Инвалиды без ухода: Рада расширила список лиц, которых могут мобилизовать в ВСУ

Украинский парламент сократил список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Решение было принято на закрытом пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе рассмотрения проекта закона о доплатах военным была внесена правка, касающаяся отсрочки для лиц, ухаживающих за супругой, мужем или одним из родителей, имеющих инвалидность I или II группы.

Теперь человек может не получить отсрочки и быть мобилизованным в случае, если родственников с инвалидностью I или II группы могут содержать другие трудоспособные граждане. Следовательно, отсрочку от службы можно получить только в том случае, если в семье нет других людей, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.

С критикой правки попытался выступить депутат «Слуги народа» Александр Бакумов.

«Здесь огромные риски, если мы соответственно ее учтем, потому что на сегодняшний день опекуны, лица с инвалидностью, лица, которые заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I, II группы, в случае если у них есть отсрочка в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой надзор. Мы же добавляем еще, что при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. А кто будет устанавливать этот факт? Центры комплектования? Вы же можете оставить людей инвалидов без ухода и без содержания. Это ошибка, уважаемые коллеги, представители Комитета по правовой политике, это ошибка, так нельзя, надо изучить и алгоритм разработать», – сказал Бакумов.

Представитель комитета Марьяна Безуглая отказалась принимать во внимание претензии депутата.

«Мы поддержали эту правку, потому что она ликвидирует очень распространенный схематоз, который, к сожалению, имеет место, когда записывают на одного человека по уходу десять человек, чтобы не мобилизоваться. Эта правка его убирает», – объяснила она.

В результате за правку проголосовали 237 депутатов.