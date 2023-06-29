Инвалиды без ухода: Рада расширила список лиц, которых могут мобилизовать в ВСУ

Вадим Москаленко.  
29.06.2023 16:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Санкт-Петербург


Украинский парламент сократил список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Решение было принято на закрытом пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент сократил список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Решение было принято...

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В ходе рассмотрения проекта закона о доплатах военным была внесена правка, касающаяся отсрочки для лиц, ухаживающих за супругой, мужем или одним из родителей, имеющих инвалидность I или II группы.

Теперь человек может не получить отсрочки и быть мобилизованным в случае, если родственников с инвалидностью I или II группы могут содержать другие трудоспособные граждане. Следовательно, отсрочку от службы можно получить только в том случае, если в семье нет других людей, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.

С критикой правки попытался выступить депутат «Слуги народа» Александр Бакумов.

«Здесь огромные риски, если мы соответственно ее учтем, потому что на сегодняшний день опекуны, лица с инвалидностью, лица, которые заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I, II группы, в случае если у них есть отсрочка в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой надзор.

Мы же добавляем еще, что при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. А кто будет устанавливать этот факт? Центры комплектования? Вы же можете оставить людей инвалидов без ухода и без содержания. Это ошибка, уважаемые коллеги, представители Комитета по правовой политике, это ошибка, так нельзя, надо изучить и алгоритм разработать», – сказал Бакумов.

Представитель комитета Марьяна Безуглая отказалась принимать во внимание претензии депутата.

«Мы поддержали эту правку, потому что она ликвидирует очень распространенный схематоз, который, к сожалению, имеет место, когда записывают на одного человека по уходу десять человек, чтобы не мобилизоваться. Эта правка его убирает», – объяснила она.

В результате за правку проголосовали 237 депутатов.

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