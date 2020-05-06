Инвестировать в Украину нет никакого смысла – финансист

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Главной проблемой Украины является то, что ее усиленно превращают в аграрно-сырьевой придаток Европы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, он не видит смысла инвестировать в украинскую аграрную отрасль.

«Я смотрю на ситуацию в Украине как раз глазами инвестора, потому что я работаю с тремя международными инвестиционными фондами и как раз пытаюсь найти те проекты, те отрасли, куда можно инвестировать. И это наибольшая проблема. Повторюсь, наибольшая проблема сейчас в Украине – это то, что из Украины создают аграрно-сырьевой придаток Европы. И именно это нужно менять.

Инвестировать в аграрное или сырьевое производство неинтересно, там нет добавочной стоимости, там нет прибыли, там нет заработка. Потому в ту модели экономики, которую нам навязали и которую мы продолжаем по инерции иметь в Украине, инвестировать нет смысла, не интересно», – заявил Уманский.