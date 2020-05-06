06.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Украина, Экономика
Просмотров:

Инвестировать в Украину нет никакого смысла – финансист


Главной проблемой Украины является то, что ее усиленно превращают в аграрно-сырьевой придаток Европы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам бывшего чиновника, он не видит смысла инвестировать в украинскую аграрную отрасль.

«Я смотрю на ситуацию в Украине как раз глазами инвестора, потому что я работаю с тремя международными инвестиционными фондами и как раз пытаюсь найти те проекты, те отрасли, куда можно инвестировать. И это наибольшая проблема. Повторюсь, наибольшая проблема сейчас в Украине – это то, что из Украины создают аграрно-сырьевой придаток Европы. И именно это нужно менять.

Инвестировать в аграрное или сырьевое производство неинтересно, там нет добавочной стоимости, там нет прибыли, там нет заработка. Потому в ту модели экономики, которую нам навязали и которую мы продолжаем по инерции иметь в Украине, инвестировать нет смысла, не интересно», – заявил Уманский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть