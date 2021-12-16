Инвестквоты для рыболовов уже принесли в бюджет РФ 145 миллиардов рублей

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Государственная программа поддержки квот на инвестиционные цели доказала свою эффективность и уже обеспечила поступление значительных средств в госбюджет.

Об этом на круглом столе, посвящённом строительству судов рыбопромыслового флота, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В России завершен первый этап программы обновления рыболовного флота, запущенная с принятием закона об инвестиционных квотах. В ее рамках заказчики строительства рыболовных судов на российских предприятиях получают от государства субсидии на строительство.

«На сегодня заключено 129 договоров по закреплению инвестиционных квот. 64 договора – на строительство промысловых судов, 24 договора – на строительство рыбоперерабатывающих заводов, 41 договор – на строительство судов-рыболовов. Из планируемых к реализации объектов инвестиций уже реализовано на сегодняшний день 29 объектов, это порядка 22 процентов от общего количества объектов. Это 21 рыбоперерабатывающей завод, 6 рыбопромысловых судов и 2 крабопромысловых суда. Только эти объекты создали дополнительно почти две с половиной тысячи новых рабочих мест. На сегодня первый этап инвестиционных квот не завершен. Из 20 процентов объема инвестиционных квот 17 процентов только распределено и закреплено за инвесторами, оставшиеся три процента мы планируем распределить в следующем 2022 году в рамках следующей заявочной кампании. «В соответствии с принятыми на себя обязательствами инвесторы обязуются завершить реализацию всех объектов к концу 2025 года, это с учетом тех графиков, которые на сегодняшний день действительны», – сказал Хасан Лихов.

По итогам реализации первого этапа будут созданы новые перерабатывающие мощности более чем на три миллиона тонн. Это охватывает порядка 65 процентов всего российского вылова. Кроме того, будет создано порядка шести тысяч новых рабочих мест исходя из бизнес-планов, которые представлялись инвесторами. Также будет обновлены рыбапромысловые мощности на 80 процентов для Севера и на 40 процентов для Дальнего Востока.

Общий объем инвестиций по заключенным договорам оценивается на уровне 230 миллиардов рублей. Большую часть инвестиций составляют инвестиции в строительство рыбопромыслового флота, это более 200 миллиардов рублей. Объем инвестиций в строительство рыбоперерабатывающих заводов составит 26 миллиардов рублей.

Кроме того, Росрыболовство распределило 50 процентов от квот крабов по итогам проведенных аукционов с инвестционными обязательствами. Весь объем, который был предусмотрен в рамках аукционов, распределён. Планируется построить 41 судно-краболов с общим объемом инвестиций порядка 60 миллиардов рублей.

По результатам аукционов привлечено в бюджетную систему РФ порядка 145 миллиардов рублей.

«Введение инвестквот, безусловно оказалось достаточно полезным не только с точки зрения привлечения инвестиций в отрасль и обновления производственных фондов, но и в тоже время показало нам на практике какие у нас проблемы есть в части судостроения», – отметил Хасан Лихов.