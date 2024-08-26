«Инвесторы держитесь»: что ждет Telegram после ареста Дурова

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В краткосрочной перспективе мессенджеру Telegram не грозят крупные сбои из-за ареста во Франции основателя проекта Павла Дурова, но дальше проблемы будут усугубляться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик в сфере технологий, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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«Если судебное дело затянется, стагнация в развитии мессенджера неизбежна. Закрытие полностью крайне маловероятно. А вот снижение уровня приватности, премодерация контента на основе нейросетей и региональные блокировки Telegram-каналов — это то, что неизбежно случится с мессенджером в случае, если Павла Дурова признают виновным в правонарушениях, которые ему вменяют», – сказал Харитонов «Известиям».

В целом в ближайшее время работоспособность мессенджера поменяться не должна, полагает IT-журналист Рустам Багримов, отметивший, что это сложная технологическая система, работоспособность которой обеспечивает целая компания, и ей не требуется «специальная кнопка» от Дурова. По его словам, проблемы могут возникнуть, если начнется борьба с самим мессенджером, но, учитывая децентрализованную структуру современных телекоммуникационных сетей, в случае возникновения перебоев их должны устранить довольно быстро.

«Евросоюз может запретить мессенджер разве что у себя», – считает Багримов.

В свою очередь руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров успокаивает, что нет пока оснований волноваться и насчет сохранности данных пользователей, так как физически они не хранятся во Франции.

«Даже если Дуров распорядится передавать их силовикам из Франции или США, это не означает, что они моментально утекут в общий доступ. Telegram определенно потеряет часть своей рыночной стоимости из-за этого скандала. Но быстро его компенсирует — за счет хайпа и перехода в мессенджер еще большей аудитории», – полагает Бедеров.

При этом криптовалюта TON, которую связывают с мессенджером, обвалилась на 15 процентов.

«Сейчас цена $5,65, но кто знает, до какого уровня она может упасть. Инвесторы, держитесь, поскольку ситуация может ухудшиться», – предупреждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Проблемы анонсирует и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Дуров выступал фронтменом, который находил деньги под Telegram. Сейчас находить эти деньги станет крайне сложно, поэтому как минимум он будет работать хуже. А как максимум в целом ряде стран его, возможно, будут запрещать», – считает Муртазин.