«Инвесторы есть» – в Крыму построят новый город на берегу Черного моря

В Крыму будут строить новый курортный город на западном побережье Черного моря.

Об этом в интервью крымскому журналисту Олегу Крючкову заявил вице-премьер республики, курирующий реализацию ФЦП, Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, реализацией проекта будут заниматься крупные российские инвесторы.

«Надо формировать базу для жилищного строительства и для рекреационных кластеров, не побоюсь этого слова, новых рекреационных городов. Сейчас у нас, под руководством Марата Хуснуллина (вице-премьер России), главы республики – мы рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки должно быть построено, с пониманием финансирования – что берет на себя государство, что берет на себя инвестор…

Сейчас мы принципиально решим возможность финансирования этой инфраструктуры, месторасположение этого нового города, пока не хочу забегать в перед, говорить, что это за проект. Это Черное море. Это западное направление, поэтому я думаю, что тот бизнес, который будет сюда заходить, ведутся переговоры с рядом системных российских инвесторов. Я думаю, они вопрос трудовых мигрантов, рабочей силы на стройплощадках решат», – заявил Кабанов.