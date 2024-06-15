Инвесторы опасаются украинской коррупции и не спешат вкладывать деньги – глава USAID

Анатолий Лапин.  
15.06.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, США, Украина, Финансы


Частные инвесторы говорят, что «сердцем с Украиной», а на деле не спешат вкладывать в нее средства, опасаясь коррупции.

Об этом в эфире ТСН заявила глава госдеповского Агентства США по международному развитию (USAID), бывший представитель США в ООН Саманта Пауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Частные инвесторы говорят, что «сердцем с Украиной», а на деле не спешат вкладывать в...

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«Я считаю, что реформы должны происходить параллельно с усилиями по привлечению внешних экономических инвестиций или от доноров. Поскольку наше партнерство никуда не денется, мы остаемся с вами, с украинским народом, но мы тратим много времени на то, чтобы привлекать инвестиции из частного сектора. И нам снова и снова говорят: «Да, мы заинтересованы, всем сердцем с вами, но наши головы более скептические, потому что, возможно, там есть коррупция, которая будет мешать двигаться вперед с закупками или настоящими открытыми конкурсами. Возможно, есть груз демократии, административный груз, который нужно убрать», – сказала чиновница.

«Мы слышим много разного от частного сектора. И снова-таки, когда мы думаем как о краткосрочной, так и о долгосрочной перспективе, необходима ликвидация регуляторных барьеров, обеспечение подотчетности и системы сдерживания и противовесов, когда касается коррупции. Несмотря на то, что мы признаем, что просим много в военное время, никто не говорит, что это должно быть легко», – заявила Пауэр.

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